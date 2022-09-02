انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر هذا الرابط.. غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3 /9 /2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7 /9 /2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها

• تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقاً لما يلي:

الشعبة الحد الأدنى العدد

الشعب العلمية 205 درجات بنسبة 50% 37630

الشعبة الأدبية 29124

الإجمالي 66754

علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.



وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999.