القلب كان يعمل بنسبة 33%.. محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الفنان محمد عبد الرحمن والشهير بـ توتا تفاصيل الأزمة الصحية التى تعرض لها، ودخل على أثرها المستشفى لعمل جراحة قلب مفتوح.



وقال توتا فى لقائه المذاع على قناة cbc، مع الإعلامية منى الشاذلي إنه منذ فترة طويلة كان يشعر بتعب وبعض الآلام المتفرقة، إلا انه كان يتجاهل هذه الأعراض.

محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل حالته الصحية





وتابع عبد الرحمن أنه كان يقوم بتصوير فيلمه الجديد الدعوة عامة وفجأة شعر بالآلام شديدة وكحة مستمرة، اضطر على أثرها لدخوله المستشفى ، وبالفعل تم عمل الفحوصات اللازمة وكان هناك ازمة فى نسبة الأكسجين فى الدم، مشيرا إلى أن الأطباء قاموا بمتابعة حالته إلى أن عادت نسبة الأكسجين بشكل طبيعى، لكنهم رفضوا خروجه من المستشفى حتى يقوم بعمل إيكو على القلب للاطمئنان وهنا كانت المفاجأة.



قلب محمد عبد الرحمن توتا يعمل بنسبة ٣٣٪



وأضاف عبد الرحمن أنه بعد عمل إيكو على القلب اكتشف الأطباء أن القلب يعمل بنسبة ٣٣ ٪ فقط، ليضطر الأطباء لعمل قسطرة على الفور وبعدها أبلغوه بضرورة عمل عملية قلب مفتوح.



وعن شعوره بعد ابلاغه بضرورة العملية أكد عبد الرحمن أنه شعر بالقلق لفترة ليست كبيرة وظل بعدها يردد كلمة الحمد لله.



آخر أعمال محمد عبد الرحمن فى السينما

يذكر ان محمد عبد الرحمن عرض له مؤخرا فيلمه الجديد الدعوة عامة، وحقق 143687 جنيهًا فى أول أيام عرضه.

وحرص نجوم مسرح مصر والكوميديا على دعم زميلهم الفنان محمد عبد الرحمن توتا في العرض الخاص والأول لفيلمه الجديد “الدعوة عامة” الذي أقيم مساء الأربعاء في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر. وشهد العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة أول ظهور للفنان محمد عبد الرحمن توتا بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة وإجرائه عملية بالقلب.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.