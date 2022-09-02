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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

6 مزايا خرافية لا تعرفها عن واتساب.. حيلة سحرية لإخفاء الصور

واتساب
واتساب

كشف تطبيق واتساب WhatsApp، أحد أشهر تطبيقات المراسلة العالمية، عن بعض الميزات الرائعة لهذا العام، يأتي من بينها القدرة على إرسال ملفات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت، وتعد هذه قفزة هائلة لتغيير الحد الأقصى لإرسال الملفات بالتطبيق والتي ظلت منذ إطلاقه بحجم 100 ميجابايت، وقال WhatsApp إن نقل الملفات الضخم محمي بواسطة التشفير من طرف إلى طرف.

ميزات جديدة بتطبيق واتساب لا يعرفها الكثيرون

- إرسال ملفات كبيرة الحجم: تلقي تطبيق واتساب تحديثا ضخما مع زيادة الحد الأقصى لإرسال الملفات بحجم 2 جيجابايت، ولكن لإرسال بيانات بهذا الحجم يجب إرسالها عند توصيل هاتفك باتصال WiFi، لإتمام عمليات نقل الملفات كبيرة الحجم.

 

عربي ولا إنجليزي.. واتساب يقدم ميزة جديدة لمستخدميه حول العالم

لازم تجربها.. رموز سرية في واتساب تفتح مزايا مخفية لمستخدمي التطبيق

 

- تثبيت الدرردشة المميزة: يقدم واتساب إعداد مثالي لشخص أو مجموعة قد تكون تراسلها كثيرا، حيث يؤدي استخدام هذا الخيار إلى نقلك محادثاتك المفضلة إلى أعلى نافذة الدردشة، بهذه الطريقة، لن تضطر أبدا إلى البحث في الدردشات الأخرى للعثور عليها والوصول إليها بشكل أسرع، وللقيام بذلك باستخدام هواتف آيفون: اسحب الدردشة من اليسار إلى اليمين الشاشة وانقر فوق تثبيت الدردشة، وبالنسبة لأندرويد: انقر نقرة مطولة على الدردشة ثم اضغط على الدبوس في الجزء العلوي من الشاشة.

- محادثات تضم 512 مشاركا في دردشة واحدة: تعد هذه واحدة من أحدث ميزات واتساب إذا كنت تريد أن تكون جزءا من محادثة مع أكثر من 500 عضو، فهذا قد أصبح ممكن الآن، فهو يعد أمر جيد للمجتمعات الكبيرة أو لزملاء العمل بالشركة الواحدة.

- مجموعة ملصقات جديدة: يوفر تطبيق واتساب الذي يستخدمه ما يصل إلى 2 مليار شخص حول العالم، مجموعة مميزة من الميزات أكثر بكثير من مجرد السماح لك بإرسال رسائل إلى أصدقائك وتبادل صور GIF، مع وجود الكثير من الخيارات المتاحة والحيل الممتعة بالمنصة من بينها مجموعة مختلفة من الرموز التعبيرية، وحزم الملصقات القابلة للتنزيل وغيرها الكثير، بالإضافة إلى ذلك تتوفر الآن الآلاف من ردود أفعال Emoji على أحدث إصدار من التطبيق.

- تشغيل الملاحظات الصوتية خارج الدردشة: يتيح لك واتساب ميزة جديدة لتشغيل الملاحظات الصوتية خارج الدردشة، والتي تظهر مشغل الصوتيات أعلى رأس تطبيق واتساب الخاص بك، حيث سيسمح لك ذلك في التنقل بين الدردشات الأخرى أو كتابة الرسائل، أثناء الاستماع إلى تلك الملاحظة الصوتية.

- إرسال صورة أو مقطع فيديو مختفي: هذه ميزة سحرية جديدة يوفرها واتساب لعشاق الخصوصية، فعند إرسال رسالة وسائط لشخصا ستختفي حرفيا بمجرد أن يراها المستلم، فبمجرد أن يقوم المستلم بإغلاقها ستختفي الرسالة ولن يتم تخزينها على جهازه.

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