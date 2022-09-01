عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتالانتا يقسو على تورينو بثلاثية ويزاحم روما على صدارة الدوري الإيطالي

صدى البلد

تقدم أتالانتا لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / 1 على ضيفه تورينو، اليوم الخميس، في المرحلة الرابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل بولونيا مع ضيفه ساليرنيتانا.

وارتفع رصيد أتالانتا، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام روما، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد تورينو، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 7 نقاط في المركز التاسع.

وتقمص الهولندي تيون كووبميينيرز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله أهداف أتالانتا الثلاث.

وافتتح كووبميينيرز التسجيل لأتالانتا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وقلص تورينو الفارق، عقب تسجيل لاعبه نيكولا فلاسيتش هدفا في الدقيقة 77، غير أن كووبميينيرز عاد للتسجيل من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث لأتالانتا في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

واقتنص ساليرنيتانا تعادلا بطعم الفوز من ملعب مضيفه بولونيا، بعدما تعادل معه 1 / 1.

ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر، بفارق 3 نقاط أمام بولونيا، صاحب المركز السادس عشر.

وتقدم بولونيا عن طريق ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، لكن بولايي ديا سجل هدف التعادل لمصلحة ساليرنيتانا في الدقيقة 88.

أتالانتا الدوري الايطالي ساليرنيتانا تيون كووبميينيرز بولونيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

عاجل| مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

التضامن: زيادة مليون و100 ألف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

وزيرة التضامن: تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدي مشروط على مستوى الشرق الأوسط..فيديو

مفيش ألعاب.. فيسبوك تفاجئ مستخدمي آيفون وأندرويد بقرار صادم

سلفي الهوى وإخواني المزاج.. كيف نحمي أنفسنا من شائعات جوجل؟

مانشستر يونايتد يواصل صحوته بالفوز على ليستر سيتي في البريميرليج

سر غياب بوتين عن مراسم تشييع جثمان اخر زعماء السوفييت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص مكشوف.. داليا مصطفى تثير الجدل من جديد في الساحل

جلد ثعبان.. جورجينا بإطلالة جريئة من مهرجان فينيسيا

بفستان جريء جدا.. رايا أبي راشد تتألق بمهرجان فينيسيا

شورت ولا بنطلون.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

دا كلام ربنا.. نهاد أبو القمصان تطالب الزوج بسداد أجر الرضاعة لزوجته

نجما الأهلي والزمالك يتنازلان عن أجرهما لمؤمن زكريا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ