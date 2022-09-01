أتالانتا يقسو على تورينو بثلاثية ويزاحم روما على صدارة الدوري الإيطالي

تقدم أتالانتا لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / 1 على ضيفه تورينو، اليوم الخميس، في المرحلة الرابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل بولونيا مع ضيفه ساليرنيتانا.

وارتفع رصيد أتالانتا، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام روما، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد تورينو، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 7 نقاط في المركز التاسع.

وتقمص الهولندي تيون كووبميينيرز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله أهداف أتالانتا الثلاث.

وافتتح كووبميينيرز التسجيل لأتالانتا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وقلص تورينو الفارق، عقب تسجيل لاعبه نيكولا فلاسيتش هدفا في الدقيقة 77، غير أن كووبميينيرز عاد للتسجيل من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث لأتالانتا في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

واقتنص ساليرنيتانا تعادلا بطعم الفوز من ملعب مضيفه بولونيا، بعدما تعادل معه 1 / 1.

ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر، بفارق 3 نقاط أمام بولونيا، صاحب المركز السادس عشر.

وتقدم بولونيا عن طريق ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، لكن بولايي ديا سجل هدف التعادل لمصلحة ساليرنيتانا في الدقيقة 88.