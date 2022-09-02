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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه ولا تتجاهلها.. أعراض مبكرة تؤكد إصابتك بسرطان العظام

صدى البلد

يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا هو سرطان العظام، يحدث ذلك عندما تنمو خلايا غير عادية خارج نطاق السيطرة في عظامك. 

عادة ما يصيب الحوض أو العظام الطويلة في الذراعين والساقين. 

غالبية الأشخاص المصابين بالسرطان في عظامهم يصابون به من انتشار ثانوي لسرطان آخر في الجسم ، نخبرك عن أعراض سرطان العظام وفقا لindia

 

10 علامات تحذيرية لسرطان العظام يجب ألا تتجاهلها:


الألم والتورم: يمكن أن يكون الألم المستمر والتورم مصدر قلق بالنسبة لك يمكن أن يسرق راحة بالك يمكن أن يكون هناك أيضًا ألم خفيف ويوقظك في الليل.


فقدان الوزن: يمكن أن يشير فقدان الوزن المفاجئ إلى وجود مشكلة ما لديك.
التعب: هل تشعر بالتعب طوال الوقت الشعور بالغثيان طوال الوقت هل أنت غير قادر على القيام بالأعمال اليومية بسهولة؟ بعد ذلك ، حاول فقط إجراء فحص طبي كامل. يمكن أن يكون التعب أيضًا علامة على الإصابة بسرطان العظام.


العرج: إذا كنت تعرج فقم بفحص نفسك لسرطان العظام. العرج هو أحد الأعراض البارزة لسرطان العظام.


التعرق الليلي: إذا كنت تتعرق بغزارة أثناء الليل ، فقد حان الوقت لإطلاع الطبيب على صحتك والسعي للتدخل في الوقت المناسب لأنه قد يكون سرطان العظام.


عدم القدرة على الحركة: هل أصبحت غير قادر على الحركة؟ غير قادر على المشي أو حتى الجلوس؟ ثم أبلغ الطبيب لمزيد من التقييم.


الحمى: قد تكون الحمى من الأعراض العرضية. يجب أن تجعلنا الحمى المستمرة مع الأعراض المذكورة أعلاه في حالة تأهب.
نتوء ملحوظ فوق العظم: هو أيضًا أحد أعراض سرطان العظام.


يمكن أن يشير ضعف العظام (الكسور) بسهولة إلى الإصابة بسرطان العظام.


تصلب المفاصل: هل يوجد تصلب في المفاصل؟ هل تجد صعوبة في أداء أنشطتك اليومية بسهولة؟ بعد ذلك ، عالج آلام المفاصل على الفور. إنه أحد أعراض سرطان العظام.

سرطان العظام أعراض سرطان العظام 10 علامات تحذيرية لسرطان العظام يجب ألا تتجاهلها علامات تحذيرية لسرطان العظام العظام الإصابة بسرطان العظام

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