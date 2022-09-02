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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يهاجم نهاد أبو القمصان بعد تصريحاتها: اقترحي كمان أجر عن خلفة الولاد

صدى البلد

هاجم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، المحامية نهاد أبو القمصان، عن تصريحاتها المثيرة للجدل حول أجر الأم عن الرضاعة، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب: "وكمان بتقولك الأم تاخد أجر عن رضاعة اولادها !!!؟؟؟ لا حول ولا قوة الا بالله .. هو حد ياستي اشتكي ليكي ؟؟ طب ايه رأيك ماتقترحي كمان تاخد أجر عن خلفة الولاد ؟ والله ماحد بيقلل من حجم الأم اللي هي اعظم حاجه في الدنيا الا كلامكم الفزلوك ده".

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بعد تصريحات نهاد أبوقمصان.. عضو هيئة كبار العلماء: الرجل مطالب بإعطاء زوجته أجرا مقابل إرضاع طفلها.. أمين البحوث الإسلامية سابقا: تمرد على الفطرة.. شومان: المطلقة فقط تستحق أجرا

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وأثارت المحامية نهاد أبو القمصان موجة كبيرة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد ان تحدث عن حق الزوجة في اجر الرضاعة وطالبت الزوج بسداد ما عليه من واجبات.

أثارت تصريحات المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جدلا واسعا، بعدما نشرت عبر صفحتها على فيسبوك، مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية تتحدث فيه عن الرضاعة، حيث قالت إن القرآن الكريم لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن، قائلة: "في شاب سألني: إنتى يا أستاذة قلتى الأم مش ملزمة ترضع أولادها ولو رضعت تاخد أجر؟، قلت يا ابنى دا مش كلامى، دا كلام ربنا عز وجل في القرآن في سورة البقرة وفي سورة الطلاق".

نهاد أبو القمصان المحامية نهاد أبو القمصان الرجل مطالب بإعطاء زوجته أجرا مقابل إرضاع طفلها اجر الرضاعة

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