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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الدقائق الأخيرة .. أوباميانج ينضم ل تشيلسي من برشلونه مقابل 12 مليون يورو

صدى البلد

أعلن نادي برشلونه عن رحيل الجابوني بيير ايميرك اوباميانج عن صفوف الفريق لينضم لتشيلسي خلال الدقائق الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية .

واكد برشلونه في بيان رسمي جاء كالتالي :" توصل برشلونه وتشيلسي لاتفاق لنقل اللاعب أوباميانج مقابل ١٢ مليون يورو " .

وأضاف البيان :" يعرب برشلونه عن امتنانه لأوباميانج علي الالتزام والتفاني والمعاملة الإيجابية التي أظهرها دائما مع الجميع " .

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وتابع “ نتمنى للنجم الجابوني التوفيق والنجاح في المستقبل وشكرا لك علي ابتسامتك التي جلبت الفرح داخل وخارج الملعب …برشلونه سيكون مبتسم دائما ” .

وانضم أوباميانج لبرشلونه في فبراير الماضي في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع ارسنال حيث شارك مع الفريق في ٢٤ مباراة واحرز ١٣ هدفا.

برشلونة فرج عامر نادي برشلونة أوباميانج أرسنال المستقبل تشيلسي

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