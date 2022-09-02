في الدقائق الأخيرة .. أوباميانج ينضم ل تشيلسي من برشلونه مقابل 12 مليون يورو

أعلن نادي برشلونه عن رحيل الجابوني بيير ايميرك اوباميانج عن صفوف الفريق لينضم لتشيلسي خلال الدقائق الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية .

واكد برشلونه في بيان رسمي جاء كالتالي :" توصل برشلونه وتشيلسي لاتفاق لنقل اللاعب أوباميانج مقابل ١٢ مليون يورو " .

وأضاف البيان :" يعرب برشلونه عن امتنانه لأوباميانج علي الالتزام والتفاني والمعاملة الإيجابية التي أظهرها دائما مع الجميع " .

وتابع “ نتمنى للنجم الجابوني التوفيق والنجاح في المستقبل وشكرا لك علي ابتسامتك التي جلبت الفرح داخل وخارج الملعب …برشلونه سيكون مبتسم دائما ” .

وانضم أوباميانج لبرشلونه في فبراير الماضي في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع ارسنال حيث شارك مع الفريق في ٢٤ مباراة واحرز ١٣ هدفا.