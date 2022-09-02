هل ترسل أمريكا قوات عسكرية إلى محطة زابوريجيا النووية؟

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس، أنها لن ترسل أي قوات عسكرية لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية الواقعة في جنوبي شرقي أوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي "الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحًا في أنه لن يرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا لذلك لا أرى أي دور للولايات المتحدة في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا النووية".

كما أضاف "أننا نتطلع فقط في أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح حول هذه المحطة".

تقييم أولي

جاء ذلك، بعدما غادر في وقت سابق أمس مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرقي أوكرانيا بعد زيارة استمرت ساعات، حيث أكد المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أن الفريق أجرى تقييمًا أوليًا للموقف داخل المحطة.

وأضاف جروسي أن الفريق التابع للوكالة رصد خلال ساعتين الأمور الأساسية داخل محطة زابوريجيا النووية، مشيرًا إلى أن بعض خبراء الوكالة سيبقون في المحطة بعد مغادرة البعثة.

يشار إلى أن زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، تخضع منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

وتأتي زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد المحطة النووية، بعد إعلان الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطة زابوريجيا، الخميس الماضي، أنّه تم فصل هذه المحطة، "بالكامل" عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بعد انقطاع الخطوط التي تصلها بالشبكة، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

اتهامات روسية

من جانبه، ذكر الجيش الروسي في بيان رسمي أن أوكرانيا تواصل الاستفزازات التي تهدف إلى تعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحداث تهديد بكارثة من صنع الإنسان في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأضاف البيان: "أثناء قصف المدفعية الأوكراني لمحطة الطاقة النووية، أصابت إحدى القذائف مبنى مجمع معالجة النفايات المشعة الصلبة. تم قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجي من موقع إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكوبول على الضفة المقابلة لخزان كاخوفكا".

وأكدت موسكو أن الوضع الإشعاعي في محطة الطاقة النووية زابوروجيا ظل طبيعيا. بينما يراقب الموظفون المنتظمون الحالة الفنية لمحطة الطاقة النووية ويضمنون تشغيلها دون انقطاع.