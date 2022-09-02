واحدة منها لن تتكرر.. ظواهر فلكية في سماء مصر خلال سبتمبر

تلوح رياح التغيير الموسمي، حيث ينتهي فصل الصيف هذا الشهر في الوطن العربي وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وأصبح قوس مسار الشمس الظاهري اليومي عبر السماء أقصر وأقل وغروب الشمس المبكر يعني البدء في مشاهدة النجوم مبكرًا، ويشهد شهر سبتمبر عدد من الظواهر الفلكية.

ظواهر فلكية في سبتمبر

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، على العكس من ذلك ، سيجد مراقبو السماء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أن الليالي تقصر مع حلول ليالي الربيع الأكثر اعتدالًا. المهم لمراقبي النجوم في سبتمبر هو أنه لا يزال هناك الكثير من الأبراج الكلاسيكية التي يمكن رؤيتها ، مثل القوس ، والدجاجة ، وغيرها .

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه في العالم والمنطقة الزمنية ، يبدأ الخريف (أو الربيع) 2022 في 22 أو 23 سبتمبر (من الناحية الفلكية) يطلق عليه رسميًا اسم اعتدال سبتمبر ، حيث تصبح النهار والليالي متساوية في الطول تقريبًا وتسطع الشمس وقت الظهيرة مباشرة فوق خط استواء الأرض.

وخلال هذا الشهر سينضم كوكب المشترى إلى زحل في سماء المساء ويمكن تميزه بسهوله، فكوكب المشتري يبدو ألمع جسم شبيه بالنجوم في سماء المساء هذا الشهر.

مشاهدة أكبر كوكب في المجموعة الشمسية

ومطلع شهر سبتمبر يشرق أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية حوالي الساعة 9 مساءً فوق الأفق الشرقي ولكن بحلول نهاية الشهر ، يكون الكوكب جاهزًا ليرصد بداية الليل، ففي 26 سبتمبر سيصل المشتري إلى حالة التقابل ، عندما يتقابل الكوكب والشمس في سماء الأرض، لهذا السبب سيكون مشاهدا طوال الليل.

نظرًا لأن الأرض ستكون بين الشمس والمشتري أثناء التقابل ، فإن كوكب المشتري والأرض في الحد الأدنى للمسافة التي تفصل بينهما على بعد أقل من 592 مليون كيلومتر عام 2022 وهذا سيجعل كوكب المشتري أكثر إشراقًا هذا الشهر وخلال معظم شهر أكتوبر.

ويعتبر كوكب المشتري ضمن اجمل المناظر عبر التلسكوب حتى بالنسبة للتلسكوبات الصغيرة ومع ذلك ، من الأفضل الانتظار بضع ساعات بعد غروب الشمس لمشاهدة كوكب المشتري أو أي كوكب آخر، دعها ترتفع في السماء ، بعيدًا عن التأثيرات الضبابية للطبقة السميكة من الغلاف الجوي للأرض بالقرب من الأفق، في حالة كوكب المشتري هذا الشهر ، سيكون ذلك حوالي الساعة 10:30 أو 11 مساءً حسب التوقيت المحلي.

عند رصد المشتري بواسطة تلسكوب صغير إلى متوسط ​​الحجم ، يمكن رؤية أربعة من أقمارة الأكثر إشراقًا حول الكوكب الذي يبلغ عرضه 140 ألف كيلومتر في فترات مدارية من يومين إلى سبعة عشر يومًا تقريبًا، وكذلك رؤية بعض احزمة غيوم المشتري، كذلك يمكن رؤية البقعة الحمراء العظيمة ، وهي عاصفة بين احزمة غيوم المشتري، على الرغم من لقبها فإن البقعة الحمراء هي بلون وردي باهت.

بقعة حمراء ضخمة

ويفضل إضافة فلاتر إلى عدسة التلسكوب لتسهيل رؤية العاصفة قليلاً. هناك تحدٍ آخر أمام رؤية البقعة الحمراء العظيمة وهو أنها ليست في اتجاه الأرض على الدوام، فعلى الرغم من كبر حجم المشتري فهو يدور كوكب حول محوره بسرعة كبيرة، حيث يكمل دورة كاملة في أقل من عشر ساعات، لذلك يمكنك استخدام احد التطبيقات لمواكبة دوران المشتري وموقع البقعة الحمراء العظيمة وحركة أكبر أقماره.

ظهور كوكب زحل

إضافة لذلك يرصد جسم مضيء قرب المشتري ذلك كوكب زحل لكنه ليس ساطعًا مثل كوكب المشتري ، وذلك بسبب أنه بعيد جدًا - أكثر من 1.3 مليار كيلومتر عن كوكبنا في أوائل سبتمبر، على الرغم من ذلك ، يمكن روية نظام حلقات زحل وبعض أقماره عبر التلسكوب.

اقتران القمر بكوكبي المشترى وزحل

القمر سيكتمل بدرا في العاشر من هذا الشهر، قبل أيام من الاعتدال الخريفي وسوف يقترن بكوكبي المشتري وزحل.

خلال وقت متأخر من الليل ستشاهد نقطة ضوئية ملونة باللون البرتقالي والأحمر فوق الأفق الشمال الشرق، هذا كوكب المريخ، ففي النصف الأول من الشهر سيلاحظ قربة من نجم الدبران المحمر في كوكبة الثور.

وعند استخدام المنظار يمكن رؤية عنقود النجوم المفتوح القلائص في خلفية المريخ.

سيصبح الكوكب الأحمر أكثر لمعاناً مع تقدم شهر سبتمبر وذلك مع اقتراب الأرض والمريخ من بعضهما البعض ، حيث سيكونان على أدنى مسافة لهما في شهر ديسمبر القادم لذلك ابقوا متابعين حيث سيكون عرضًا مريخيًا استثنائيا.

رؤية كوكب أورانوس

بشكل عام سبتمبر شهر رائع لمحاولة رؤية كوكب أورانوس بمنظار أو تلسكوب صغير، حيث يصنع هذا العملاق الجليدي زاوية قائمة مع النجم الناطح اللامع و 41 Arietis الخافت قليلاً في في كوكبة الحمل.

ويعد أفضل وقت لمشاهدة النجوم في شهر سبتمبر سيكون في الأسبوعين الأخيرين من الشهر، وذلك عندما يغادر القمر سماء المساء المبكرة حيث ترصد نجوم الدب الأكبر في الشمال الغربي وبالقرب منها توجد نجوم الدب الصغير ، التي تضم النجم بولاريس ، نجم الشمال.

ظهور ألمع نجم

عند تتبع منحنى مقبض الدب الأكبر سيشاهد مباشرة نجم عملاق برتقالي يسمى السماك الرامح ألمع نجم في كوكبة العواء في الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة.

كذلك في الشمال الشرقي ، ترصد نجوم ذات الكرسي (كاسيوبيه) التي تشبة حرف"W" وفي الجزء العلوي الأيسر منها توجد نجوم على شكل منزل خافت مقلوب مع سقف شديد الانحدار تلك الكوكبة هي الملتهب (قيفاوس) التي ترصد في الأفق الشرقي بعد غروب الشمس.

كوكبة الدجاجة

وعند الرصد من موقع مظلم يمكن رصد مجرة المرأة المسلسلة (اندروميدا) بألافق الشمال الشرقي باستخدام منظار أو تلسكوب صغير حيث تظهر على شكل بقعة ضوء خافتة وعند رؤيتها فأنت تنظر إلى مجرة ​​تبعد أكثر من مليوني سنة ضوئية.

بالحديث عن مجرتنا درب التبانة ، إذا كنت سترصد النجوم من موقع المظلم فسترى شريطًا بلون الحليب من الضوء يمتد عبر السماء بأكملها من الأفق الجنوبي الغربي عبر كوكبة الدجاجة (سيجنوس)، وصولًا إلى ذات الكرسي (كاسيوبية) في الشمال الشرقي تقريبًا.

ويعد هذا هو شريط درب التبانة ، الضوء المشترك لمليارات ومليارات النجوم التي تشكل مستوى مجرتنا درب التبانة، ويمكن تخيل شريط درب التبانة كبخار يتدفق من صنبور إبريق الشاي وفي الجوار يوجد كوكبة العقرب التي تضم النجم قلب العقرب يتلألأ بلون أحمر رائع .