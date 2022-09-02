بأبيات شعر .. سامح حسين يتغزل في زوجته على انستجرام

شارك الفنان سامح حسين صورة جديدة له برفقة زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتغزل سامح حسين في زوجته بقصيدة شعر، ولاقت كلماته تفاعلاً كبيراً من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

وأوشك سامح حسين على الإنتهاء من تصوير أحدث أفلامه ”اللعب مع العيال” من إخراج هاني حامد.

ويعود الفنان سامح حسين بهذا الفيلم للسينما مجددا بعد غياب لأكثر من أربع سنوات، حيث كان أخر أعماله فى السينما فيلم “عيش حياتك” والذي كان يجسد فيه شخصية إبراهيم.

“اللعب مع العيال” من إنتاج أحمد السبكي ويشارك سامح حسين البطولة مجموعة من الأطفال منهم الطفل منذر والطفل يوسف صلاح.

وكان المنتج أحمد السبكي قد استقر على أسم”اللعب مع العيال” ليكون هو الاسم النهائى للفيلم بعد تغيره أكثر من مرة.