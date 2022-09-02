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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف بَرَد عنيفة تجتاح عدة مناطق في إسبانيا.. فيديو

حبات البَرَد
حبات البَرَد

عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا عن عواصف البَرَد التي تجتاح عدة مناطق في كاتالونيا.. فما القصة؟.
 

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سقطت على رأسها.. حبّة برد ضخمة تقتل طفلة في إسبانيا

شهدت منطقة كاتالونيا شمال شرق إسبانيا  عواصف بَرَد شديدة . وقال مسؤولون إن رضيعة تبلغ من العمر 20 شهرًا توفيت بعد إصابتها بحبات بَرَد  خلال عاصفة عنيفة في بلدة لا بيسبال ديمبوردا بشمال شرق إسبانيا. ونقل أكثر من 20 شخصا إلى المستشفى للعلاج  من إصابات بسبب العاصفة.


ألحقت العاصفة عدة أضرار بالسيارات والمباني بسبب حجم حبات البرد. وبحسب مسؤول محلي، بلغ قطر بعض حبات البَرَد 11 سنتيمترا.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية حدوث عواصف خاطفة شديدة في شرق إسبانيا في أعقاب موجات الحر الشديدة خلال الصيف في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

 

كاتالونيا عواصف ب ر د اسبانيا البرد

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