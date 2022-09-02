اعتماد سعر إردب القمح.. أبرز أخبار الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٠٦ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من ٢٦ أغسطس وحتى ١ سبتمبر الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وألقى الانفوجراف الضوء على موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "فيدينافو رافوكاترا" وزير المياه والصرف الصحى بدولة مدغشقر والوفد المرافق له وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، كما استقبل الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، وبحث معه الملفات التي ستطرحها «أكساد» علي قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، كما استعرض وزير الزراعة، إنجازات القطاع الزراعي، وذلك خلال ندوة "مستقبل الزراعة في الجمهورية الجديدة" والتي عُقدت بحزب مستقبل وطن.

كما احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، بختام مشروع الإبتكار الزراعي المنفذ من قبل الوكالة بالشراكة مع الوزارة، بالتعاون مع عدد من الشركات العاملة في مجال الابتكار الزراعي، كذلك أعلنت الوزارة عن أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 اغسطس 2022 بلغت حوالي 4 مليون و491 ألف و99 طن.

كما نفذ معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا تحت عنوان "الاستخدام الأمثل لغازات التبخير في مكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة"، كما نظم دورة تدريبية تحت عنوان "استخدام عناصر المكافحة الحيوية ضمن برامج المكافحة المتكاملة للأفات"، بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج، كما نفذ معهد بحوث أمراض النباتات برنامج تدريبي بعنوان: الاتجاهات الحديثة لمكافحة الامراض النباتية فى المحاصيل الحقلية والبستانية خلال الفترة من 28 أغسطس حتى الأول من سبتمبر 2022



وخلال هذا الأسبوع نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي برنامجا تدريبيا تحت عنوان: "التحول الرقمي ودوره في تنمية المجتمعات الريفية الزراعية "، بمديريات الزراعة بمحافظات الإسكندرية، وكفرالشيخ، والقليوبية، كما أطلق فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها علي القطاع الزراعي" والتي تستمر على مدار اسبوع كامل في مديريات الزراعة بمحافظات: الغربية، والبحيرة، والإسماعيلية، كما كثف المعمل المركزي للنخيل من نشاطه الإرشادي في أفرع المعمل المختلفة، حيث تم عقد عدد من الندوات الإرشادية والدورات التدريبية وأيام الحقل على مدار أسبوع كامل.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة القليوبية، تحت عنوان: "القليوبية " .. ملتقى محافظات الوجه البحري تروي أراضي دلتا النيل، كما استعرضت الوزارة، تقريرا بانجازات وخطة مركز التنمية المستدامة، بمحافظة مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، خلال الفترة من ٢٠٢٠ و ٢٠٢٢.، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إعطاء أكثر من 5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة التي بدأت يوم 14 يوليو الماضي.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن ضبط نحو 151 طن و245 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما شنت مديريات الطب البيطري بالمحافظات حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية للتفتيش على 274 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقثاحات البيطرية خلال شهر أغسطس.

كما تم تجديد الاعتماد الدولي لمعمل جمرك الاسكندرية التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، فى مجال فحص جميع الأغذية ذات الأصل الحيوانى (الواردات والصادرات)،حفاظاً على صحة المواطنين وذلك كصمام أمان وحزام مناعى للبلاد وتأتى أهمية الاعتماد فى كسب ثقة العملاء وتماشياً مع نظم الجودة بالمعامل الدولية والمرجعية وتطبيق المعايير الدولية القياسية لسلامة وصحة الغذاء، وتسهيلاً للاجراءات ومساعدة العملاء فى سرعة الافراج الجمركى.

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، بالتنسيق مع رابطة زراعة مصر طلاب كليات الزراعة بمحافظتي البحيرة والاسكندرية كذلك تم استقبال طلاب جامعة هليوبليس، حيث تفقدوا أقسام المعمل المختلفة والاطلاع على طرق تحليل الملوثات باستخدام أحدث الأجهزة وأفضل الخبراء، كما تم تنظيم ورشة عمل للعرض التجريبي لجهاز ANSR المستخدم للكشف عن الكائنات الدقيقة في الاغذية لمجموعة الميكرو بيولوجي، كما وقع المعمل مذكرة تفاهم مع معامل المختبر في مجال تحليل ملوثات الأغذية، وبلغ اجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، حوالي ٦٠٠٠ شهادة.