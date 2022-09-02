عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز التنسيق في إسطنبول يسمح بخروج 8 سفن مواد غذائية من أوكرانيا

صدى البلد

سمح مركز التنسيق المشترك في إسطنبول لثماني سفن بمغادرة أوكرانيا على متنها ما مجموعه 158 ألف طن من المواد الغذائية.


وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن سفينتي شحن ستغادر ميناء (يوجني) إلى الصين وبلغاريا بشحنات من بذور الذرة وعباد الشمس، وستنطلق سفينتان من أوديسا باتجاه تركيا وإسرائيل بزيت عباد الشمس والذرة وستتجه سفينتين بزيت عباد الشمس إلى الهند ورومانيا وأخرى، بالقمح إلى تركيا وستأخذ سفينة أخرى بذور اللفت إلى فرنسا.


وتم التوقيع على حزمة من الاتفاقيات التي تهدف إلى المساعدة في إمدادات المواد الغذائية والأسمدة للأسواق العالمية في 22 يوليو في اسطنبول. 


وبموجب مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة، تتعهد الأمم المتحدة بالعمل على رفع القيود المعادية لروسيا والتي تعرقل صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة.. وتحدد صفقة أخرى آلية لتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا. 


ونص اتفاق بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة على إنشاء مركز تنسيق رباعي لتفتيش السفن المحملة بالحبوب لمنع تهريب الأسلحة والاستفزازات.


من ناحية أخرى، أفاد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بأن أوكرانيا صدرت نحو 1.7 مليون طن من المواد الغذائية منذ بدء صفقة الغذاء (ممر الحبوب) في الأول من أغسطس.
وسمح المركز لـ 78 سفينة بالذهاب إلى أوكرانيا و68 سفينة بمغادرة البلاد محملة بالطعام.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

ارتفاع كبير.. الدولار يتفوق على باقي العملات اليوم الجمعة

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

ترشيحاتنا

سائق الميكروباص أصر على العبور وحاول الهرب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار الشرقية

أوكرانيا تطالب بإعلان تواجد روسيا في زابوريجيا يشكل تهديدا للسلامة النووية

الزمالك يدعو لعقد جمعية عمومية في أكتوبر المقبل ..تخفيض رسوم الاشتراك الأبرز

استشاري مناعة: موجات جديدة لـ كورونا تضرب العالم قريبا.. فيديو

الرعاية الصحية: التعاون مع الهيئات المناظرة والشركات السويدية لبناء نظام قوي وفعال

صوب المسدس نحو رأسها.. نجاة نائبة الرئيس الأرجنتيني من محاولة اغتيال| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حد يلحقني أنا بموت.. 4 حوادث للفتيات قلبت السوشيال ميديا..بنت دكرنس آخرها

بعد استغاثتها من عنف أسري.. فتاة دكرنس تثير الجدل بصور بالبيجامة

بالشورت والتوب .. هيفاء وهبي تثير الجدل| شاهد

مايوه أحمر جريء.. ياسمين الخطيب تودع الصيف بهذه الإطلالة

فيديو

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ