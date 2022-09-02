مركز التنسيق في إسطنبول يسمح بخروج 8 سفن مواد غذائية من أوكرانيا

سمح مركز التنسيق المشترك في إسطنبول لثماني سفن بمغادرة أوكرانيا على متنها ما مجموعه 158 ألف طن من المواد الغذائية.



وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن سفينتي شحن ستغادر ميناء (يوجني) إلى الصين وبلغاريا بشحنات من بذور الذرة وعباد الشمس، وستنطلق سفينتان من أوديسا باتجاه تركيا وإسرائيل بزيت عباد الشمس والذرة وستتجه سفينتين بزيت عباد الشمس إلى الهند ورومانيا وأخرى، بالقمح إلى تركيا وستأخذ سفينة أخرى بذور اللفت إلى فرنسا.



وتم التوقيع على حزمة من الاتفاقيات التي تهدف إلى المساعدة في إمدادات المواد الغذائية والأسمدة للأسواق العالمية في 22 يوليو في اسطنبول.



وبموجب مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة، تتعهد الأمم المتحدة بالعمل على رفع القيود المعادية لروسيا والتي تعرقل صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة.. وتحدد صفقة أخرى آلية لتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا.



ونص اتفاق بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة على إنشاء مركز تنسيق رباعي لتفتيش السفن المحملة بالحبوب لمنع تهريب الأسلحة والاستفزازات.



من ناحية أخرى، أفاد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بأن أوكرانيا صدرت نحو 1.7 مليون طن من المواد الغذائية منذ بدء صفقة الغذاء (ممر الحبوب) في الأول من أغسطس.

وسمح المركز لـ 78 سفينة بالذهاب إلى أوكرانيا و68 سفينة بمغادرة البلاد محملة بالطعام.

