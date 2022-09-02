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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسيرة استثنائية.. مهرجان شرم الشيخ للمسرح يكرم المخرج ريتشارد شيكنر

ريتشارد شيكنر
ريتشارد شيكنر

يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي المسرحي العالمي ريتشارد شيكنر، في افتتاح فعاليات الدورة السابعة التى تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة.

وقال المخرج مازن الغرباوى، إن تكريم ريتشارد شيكنر واختياره الشخصية الدولية المكرمة بالمهرجان فى دورته السابعة يؤكد الحضور الدولى الكبير للمهرجان على أجندة أهم 10 مهرجانات بالعالم، فحضور ذلك المفكر والمخرج المسرحي الكبير لمصر ولمدينة السلام شرم الشيخ يعد حدثا مهما على المستوى الدولى ويأتى فى إطار إثراء المهرجان والارتقاء بالفنون المسرحية وتبادل الخبرات الدولية.

 

وتابع شيكنر يعد أحد أعلام المسرح منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن، فهو أحد أهم المخرجين المعاصرين الذين فتحوا آفاقًا كبيرةً نحو التجريب وتغيير بعض مناهج ونظريات الاخراج في العالم ، فعلى مدار مسيرته الاستثنائية والرائدة استطاع أن يجمع بين الإخراج المسرحي والتأليف والبحث العلمي في مجال المسرح.

 

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