للمرحلة الثانية.. شروط وموعد التقدم للالتحاق بمدن جامعة عين شمس

أعلن قطاع الادارة العامة للمدن الجامعية أنه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس في المرحلة الثانية اعتبارا من يوم السبت 10سبتمبر حتي الخميس 15 سبتمبر 2022 علي نظام الزهراء .

وأوضح قطاع الادارة العامة للمدن الجامعية أنه علي المتقدمين تحري الدقة في إدخال البيانات، علما بأنه سيتم مراجعة البيانات بشكل دقيق من إدارات شئون الطلاب بالكليات وأي إدخال خاطئ للبيانات عن عمد أو عبث بالبيانات سيتم استبعاد الطالب نهائيا من التسكين.

وأكد قطاع الادارة العامة للمدن الجامعية أنه لن يتم النظر في اي طلب الا بعد استيفاء الاستقصاء النفسي المدرج الكترونيا علي موقع التقديم الالكتروني .

وأعلن عن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد، تمهيدا لتسكين الطلاب، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمباني، ورش المباني ضد الحشرات والقوارض لتكون آمنة على صحة أبنائنا الطلاب.

وأشار قطاع المدن الجامعية الي الطلاب الراغبين في التقدم للإقامة بالمدن الجامعية ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الإقامة بالمدن الجامعية .

وقال إبراهيم السعيد المشرف علي المدن الجامعية بجامعة عين شمس، إنه سيتم القبول للتسكين وفقا لنص اللائحة بالنسبة لطلاب النقل الأعلى في التقدير الأبعد في المسافة وعلي المتقدمين تحري الدقة في ادخال البيانات، علما بأنه سيتم مراجعة البيانات بشكل دقيق من إدارات شئون الطلاب بالكليات وأي إدخال خاطئ للبيانات عن عمد أو عبث بالبيانات سيتم استبعاد الطالب نهائيا من التسكين .

وأوضح أنه لن يتم النظر في أي طلب إلا بعد استيفاء الاستقصا النفسي المدرج الكترونيا علي موقع التقديم الالكتروني .

وحدة البحوث الاجتماعية والإنسانية للمدن الجامعية طلبة وطالبات

وأوضح أنه تم إنشاء وحدة البحوث الاجتماعية والإنسانية للمدن الجامعية طلبة وطالبات

وتهدف الوحدة إلى تقديم الدعم المادي للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الشهرية للإقامة بالمدن الجامعية بداية من الشهر التالي لبداية الإسكان بالمدن الجامعية.

على من يرغب من الطلاب في التقديم الإسراع بتجهيز الأوراق الآتية:

١- بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية التابع لها سكن الطالب.

٢- مفردات مرتب الوالد إذا كان موظفا.

٣- بيان بالمعاش الشهري للوالد إذا كان بالمعاش أو كان متوفي.

٤- بيان بالحيازة من الجمعية الزراعية

٥- صورة من شهادة وفاة الوالد إذا كان متوفي.

٦- برنت من التأمينات الاجتماعية إذا كان الوالد بدون عمل

٧- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لوالد الطالب

٨- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لوالد الطالب في حالة وفاة الوالد.

٩- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للطالب.

١٠- صورة كارنيه الإقامة بالمدينة الجامعية.

١١- صورة شخصية حديثة للطالب.

١٢- سحب استمارة التماس الإعفاء من المصروفات من وحدة البحوث الاجتماعية بالمدينة

تطوير المدن الجامعية بعين شمس

افتتحت جامعة عين شمس، قاعتين للمؤتمرات أحدهما بالمدينة الجامعية طلبة ومقرها العباسية والثانية بالمدينة طالبات بشارع الميرغنى بمصر الجديدة، ويأتي ذلك استمراراً لجهود التطوير والتحديث بقطاع المدن الجامعية طلبة وطالبات .

كما تضم وتسع قاعة المؤتمرات بالمبنى الرئيسي بالمدينة طلبة 96 مقعداً، كما تسع قاعة المؤتمرات بالمدينة طالبات ٦٠ مقعداً، وتم تجهيزهما بأحدث التقنيات التي تسمح بعقد المؤتمرات و الندوات والرسائل العلمية.

وحرصاً من إدارة الجامعة على رفع العبء عن كاهل أبناء الجامعة من باحثي الدراسات العليا فقد تقرر فتح تلك القاعات لاستقبال مناقشات الدراسات العليا ( ماجيستير – دكتوراه – سيمنار علمي ) وذلك بمقابل مادى رمزي على أن يتم إدارة القاعات والحجز من خلال وحدة العلاقات العامة بالمدن الجامعية ومكتب مدير عام المدن الجامعية .