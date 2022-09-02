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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدة غياب غير متوقعة .. ابتعاد النني عن ملاعب آرسنال للإصابة

محمد النني لاعب فريق
محمد النني لاعب فريق آرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، مدة غياب الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق، عن صفوف الجانرز، بسبب الإصابة.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد:" النني سيغيب عن الملاعب لأشهر  بسبب الإصابة، بالنسبة لـ توماس بارتي سيغيب لأسابيع أو أقل، أتمنى أن يعود قبل ذلك".

رسميا.. محمد النني خارج حسابات المنتخب أمام النيجر وليبيريا

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

محمد النني تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فولهام في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتأكد غياب محمد النني عن معسكر منتخب مصر في شهر سبتمبر الجاري، بسبب الإصابة.

 محمد النني جدد تعاقده مع آرسنال “مؤخرا”، لمدة موسم واحد.

آرسنال يواجه مانشستر يونايتد:

في سياق آخر، يحل فريق آرسنال، ضيفا على مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، في تمام الخامسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحقق آرسنال العلامة الكاملة في الجولات الخمس الأولى بالدوري الإنجليزي، حيث لم يفقد الجانرز أي نقطة حتى الآن.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتان عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

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