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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيبة مشبوهة تثير الذعر في مطار هيثرو

مطار هيثرو
مطار هيثرو

أعلنت شرطة لندن، اليوم الجمعة، عن أن الحقيبة التي لم تتم مراقبتها في المبنى رقم 2 بـ مطار هيثرو، الأمر الذي أدى إلى إجلاء الركاب، اعتبرت غير مشبوهة، مضيفة أنه تم  اعتبار الحادث عرضي.

وقالت الشرطة المحلية في لندن على “تويتر” 'تم استدعاؤنا الساعة 10:47 (0947 بتوقيت جرينتش) بعد بلاغات عن حقيبة مشبوهة في المبنى رقم 2 بمطار هيثرو، تم إخلاء المنطقة كإجراء احترازي"

وكشفت الشرطة عن محتويات الحقيبة والتي حددتها بأنها غير مشبوهة وتم اعتبار الحادث عرضي وإغلاق البلاغات بشأنه.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية الاسبوع الماضي عن الغاء حوالي 10000 رحلة قصيرة المدى من مطار هيثرو بين أواخر أكتوبر ومارس، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وفي بيان صدر الاثنين الماضي، قالت شركة الطيران إنها ستوقف الرحلات لتقليل تعطل المسافرين خلال فترة الشتاء.

إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات


وأعلن مطار هيثرو، المركز الرئيسي لشركة الخطوط الجوية البريطانية، في يوليو عن وضع حد أقصى لعدد الركاب في المطار بسبب نقص الموظفين.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إنه سيتم إلغاء ما يقرب من اثنتي عشرة رحلة ذهابًا وإيابًا يوميًا حتى نهاية أكتوبر - بما مجموعه 629 رحلة طيران.

كما تم إلغاء حوالي 5000 رحلة طيران قصيرة المدى من مطار هيثرو وجاتويك ومطار "لندن سيتي" خلال فترة الشتاء - حوالي 8٪ من رحلات الخطوط الجوية حتى مارس 2023.

وأكدت شركة الطيران أن التأثير على العملاء سيكون "ضئيلاً" وأن غالبية الرحلات لن تتأثر.

وقال متحدث باسم الشركة: "العملاء الذين حجزوا لفصل الشتاء سيكونون قادرين على السفر كما هو مخطط وسيتم إخطارهم قبل عدة أشهر بأي تغييرات".

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وتم بالفعل إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية هذا الصيف حيث تكافح صناعة الطيران للتعامل مع الطلب على السفر الجوي وسط نقص في الموظفين.

وعانى العديد من الركاب الذين يسافرون من وإلى أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة المتحدة من اضطراب شديد في الأشهر الأخيرة، مع طوابير أمنية طويلة وتعطل نظام الأمتعة.

وقالت سلطات مطار هيثرو أن وضع حد أقصى للمسافرين أدى إلى "عدد أقل من عمليات الإلغاء في اللحظة الأخيرة" و "فترات انتظار أقصر للحقائب".

اضراب في مطار هيثرو

وفي يونيو الماضي، شهد مطار هيثرو اضرابا بعد تصويت موظفو الخطوط الجوية البريطانية، في مطار هيثرو، بأغلبية ساحقة لصالح الإضراب عن العمل في فصل الصيف؛ مما يتسبب في مزيد من الصعوبة خلال قضاء العطلات.
وصوت أعضاء نقابتي الموظفين في الخطوط الجوية البريطانية بنسبة تفوق 90% لصالح الإضراب، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
وتهدد هذه الخطوة بإحداث مزيد من الاضطراب للمسافرين الذين عانوا شهورًا من التأخير في المطارات وإلغاء الرحلات بسبب نقص الموظفين.
وحذرت إدارة مطار هيثرو بالفعل من أن الركاب قد يواجهون 18 شهرًا أخرى من اضطرابات السفر، حيث يكافح قطاع الطيران لاستعادة طاقته الاستيعابية بالكامل بعد أن ألغى عشرات الآلاف من الوظائف خلال وباء كورونا.
وتأتي نتيجة الاقتراع، اليوم الخميس، في الوقت الذي أصيبت فيه شبكة السكك الحديدية في المملكة المتحدة بالشلل لليوم الثاني بسبب إضراب جماعي.
في المجموع، يمكن أن يضرب أكثر من 700 من موظفي التسجيل في الخطوط الجوية البريطانية ووكلاء المناولة الأرضية أثناء الإضراب.

المملكة المتحدة وباء كورونا رحلة طيران الخطوط الجوية الخطوط الجوية البريطانية مطار هيثرو ايفيننج ستاندارد شرطة لندن

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