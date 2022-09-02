«شيخ سيدي با» لـ صدى البلد: السنغال بأكملها ستشجع الزمالك بسبب نداي

أكد شيخ سيدي با، مدافع منتخب السنغال السابق، أن الجماهير السنغالية ستشجع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد تعاقد القلعة البيضاء مع إبراهيما نداي.

وأعلن نادي الزمالك، الأسبوع الجاري، عن تعاقده رسميا مع السنغالي إبراهيما نداي، قادما من لوزيرن السويسري.

وقال شيخ سيدي با، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" أعتقد أنه من الجيد أن ينضم إبراهيما نداي، إلى نادٍ كبير مثل الزمالك، فصل جديد ومهم في مسيرته الكروية، كما سيمثل اللاعب إضافة قوية للنادي المصري.

أضاف سيدي با:" الزمالك أحد أكبر أندية قارة إفريقيا، ونصيحتي لـ إبراهيما نداي أن يحافظ على مستواه، ويركز في الملعب فقط، وأن يكون محترفًا بنسبة 100 %".

وواصل:" الجماهير السنغالية بأكملها ستشجع الزمالك من أجل إبراهيما نداي، نحن دائما ندعم محترفينا في جميع الأندية".

إبراهيما نداي

الزمالك يستعد لمواجهة الهلال السعودي

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الهلال السعودي، المقرر لها الجمعة المقبل، في كأس سوبر لوسيل.

وتقام مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، في إطار استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

وسيحصل الفائز بكأس سوبر لوسيل على مكافأة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

يذكر أن آخر لقاء جمع الزمالك والهلال السعودي، كان في عام 2018 في بطولة كأس السوبر المصري السعودي، وفاز الأبيض بهدفين مقابل هدف.