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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل افتتاح بطولة الشركات في بورسعيد.. وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية

قبل افتتاحه بطولة
قبل افتتاحه بطولة الشركات فى بورسعيد وزير الشباب

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المدينة الشبابية الرياضية في بورسعيد؛ عقب وصوله إلى المحافظة، وقبل توجهه لافتتاح بطولة الشركات فى دورتها الحالية، والتي تحمل اسم الراحل حسني غندر رئيس الاتحاد السابق . 

قبل افتتاحه بطولة الشركات فى بورسعيد وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية 

ومن المتنظر أن يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم   بطولة الجمهورية للشركات،  في دورتها ال55 والتي تحمل اسم الراحل الدكتور "حسني غندر"  ،  رئيس الاتحاد العام للشركات.

قبل افتتاحه بطولة الشركات فى بورسعيد وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية 

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة أتمت كافة الترتيبات والاستعدادات لتنظيم البطولة والخروج بها بشكل مشرف،  يتماشى مع التطور الغير مسبوق على أرض بورسعيد في كافة القطاعات. 

قبل افتتاحه بطولة الشركات فى بورسعيد وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية 

 وأوضح محافظ بورسعيد أن القطاع الرياضي شهد تطورا كبيرا خلال الآونة الأخيرة،  حيث استقبلت محافظة بورسعيد العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية،  ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى،  وذلك نظرا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد،  و الارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية،  وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

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قبل افتتاحه بطولة الشركات فى بورسعيد وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية 

وكان اللواء عادل الغضبان  وجه رؤساء الأحياء بالاستعداد المكثف لتحقيق واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها خلال فعاليات البطولة،  والتي تضم أكثر من ٢٢ ألف لاعب من جميع أنحاء الجمهورية، وكثفت الأجهزة التنفيذية استعداداتها لاستقبال البطولة، للحفاظ على الوجه والمظهر الجمالى والحضارى ببورسعيد مع رفع كفاءة الفنادق والقرى السياحية لاستقبال الزائرين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم للخروج بالبطولة  بشكل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد.

قبل افتتاحه بطولة الشركات فى بورسعيد وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية 
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