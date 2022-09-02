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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تنعى علي عبد الخالق: كان مدرسة خاصة في الإخراج

المخرج علي عبد الخالق
المخرج علي عبد الخالق

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المخرج علي عبد الخالق الذي وافته المنية، منذ قليل، عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض.

قالت نيفين الكيلاني إن الحركة الفنية فقدت فنانا ذو طابع مميز، حيث يعد مدرسة خاصة في الإخراج، وتميزت أعماله السينمائية بطابعها الخاص الذي وضعها في مكانه خاصة لدي الجمهور والنقاد، وقدمت العزاء لأسرته وتلاميذه وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمده برحمته.

يذكر أن الراحل ولد في 9 يونيو 1944 وتخرج  في المعهد عام 1966، ثم عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلي «أنشودة الوداع» الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة ومنها الجائزة الثانية من مهرجان «ليبزج» السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه «السويس مدينتي» على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970، قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (على سالم)، وقدم عدد كبير من الافلام السينمائية الناجحة منها: (العار) ، (الكيف) ، (جري الوحوش) ، (البيضة والحجر)، (إعدام ميت)، كما إخرج العديد من المسلسلات التليفزيونية منها نجمة الجماهير، البوابة الثانية وغيرهم من الاعمال المميزة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المخرج الكبير علي عبد الخالق الحركة الفنية الكيف

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