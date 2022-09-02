السكر رخص .. الكيلو بقى بكام للمستهلك في البقالة | السعر مفاجأة

انخفضت أسعار السكر، لدى تجار الجملة في السوق المحلي بمقدار 150 جنيهًا بالطن، بينما استقرت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي عن نفس المستويات.

وشهد سعر طن السكر الأبيض تراجعا بنحو 150 جنيهًا ، إذ سجل سعر طن السكر الأبيض 12,400 جنيه، بعد أن كان 12,550 جنيهًا.

وعن سر تراجع أسعار السكر ، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين إن تراجع واستقرار سعر السكر يرجع نتيجة حدوث طفرة في صناعة السكر، باستثمارات جديدة وإقامة مصانع جديدة.

اكتفاء ذاتي بنسبة 90%

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال تصريحات تليفزيونية أنه تم الاقتراب من تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90%، متابعًا أنه تم زراعة مساحة إضافية من محصول بنجر السكر تخطت 610 ألاف فدان، مقابل مساحة لا تتعدى 400 ألف فدان.

وأوضح أن تعطي ما يقرب من مليون و750 ألف طن سكر سنويًا من محصول البنجر فقط، وهذا تم من خلال التعاون بين التموين والوزارات المعنية الأخرى، لافتًا إلى أنه في السابق كانت نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر لا تتخطى 65%، وكنا نستورد سنويًا لاستكمال احتياجاتنا ما يقرب من مليون طن سكر.

وفي سياق متصل ، نجحت وزارة التموين في توفير كميات كبيرة من السكر المحلى بما يقرب من 90 % من الاحتياجات، كما يوجد مخزون استراتيجى من السكر يصل لـ 6.7 أشهر.

وقالت وزارة التموين في تصريح سابق الشهر الماضي إن حجم الاستهلاك من السكر بنحو 3.2 مليون طن، وننتج 2.8 مليون طن، ونستورد 400 ألف طن.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد اخر اسعار السكر اليوم :

أسعار الجلوكوز: الطن 14.300 جنيه.

أسعار النشا الغذائي: الطن 14.800 جنيه.

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك: 13 جنيهًا.

سعر كيلو السكر للمستهلك في وزارة التموين :

وسجل سعر كيلو السكر للمستهلك معبأ 1 كيلو جرام : 10.50 جنيه على بطاقات التموين.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن للسلع، ليصل إلى 573.30 دولار للطن، بمقدار صعود 14.20 دولار، أي بنسبة 2.54 %.