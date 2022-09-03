أخبار السيارات| 5 سيارات SUV موديل 2022 باقة 500 ألف جنيه.. زيادة أسعار شيري تيجو 7 وهافال جوليان 2022 .. 30 ألف جنيه ارتفاعا في أسعار هيونداي i10

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والهاتشباك الشبابية، بالاضافة إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي حصلت على شعبية كبيرة نسبة إلى ارتفاعها المناسب، ومساحتها العائلية، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

ارتفعت اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 المقدمة داخل السوق المحلي، وذلك بقيمة قدرها 25 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

استقرت اسعار السيارة الرياضية فورثينج T5 ايفو موديل 2022 داخل السوق المصري مع بداية شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد الزيادة الاخيرة والتي شهدتها تلك النسخة خلال شهر اغسطس الماضي، بنسبة تراوحت بين 20 و 30 الف جنيه.

ارتفعت القائمة السعرية الخاصة بسيارات هافال الصينية المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "جوليان"، والتي قدرت زيادتها بين 50 و 60 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه السيارة محليًا.

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي i10 موديل 2022 المقدمة داخل السوق المحلي، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت بلغت 30 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

تقدم شركة شيفروليه العديد من الطرازات المتنوعة عالميًا وعربيًا، بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والكروس اوفر، والهاتشباك، وايضا فئة السيدان الشهيرة، ومنها النسخة كورز والتي تتصدر سوق المستعمل المصري كأحد السيارات الاعتمادية.

تتصدر السيارة بيجو 301 قائمة الارخص سعرًا وسط قائمة سيارات بيجو المطروحة داخل السوق المصري، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة قدرت بـ 10 الاف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

ارتفعت اسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023، وذلك بقيمة قدرها 35 الف جنيه، لتشمل هذه الزيادة جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.