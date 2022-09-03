تصل إلى 60 ألف جنيه.. زيادة أسعار هافال جوليان 2022 | صور

ارتفعت القائمة السعرية الخاصة بسيارات هافال الصينية المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "جوليان"، والتي قدرت زيادتها بين 50 و 60 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه السيارة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة هافال جوليان موديل 2022

هافال جوليان موديل 2022

حصلت السيارة هافال جوليان موديل 2022 على ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية الاداء، تعمل مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يقدم 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 150 حصانا.

هافال جوليان موديل 2022

وتأتي السيارة هافال جوليان موديل 2022 بعدة تجهيزات ومنها، نظام صوتي وترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وشاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وسقف بانوراما.

هافال جوليان موديل 2022

وزودت السيارة هافال جوليان موديل 2022 بفرامل ABS و EBD، ونظام ESP الخاص بالتوزان الالكتروني، وفرامل يد كهربائية، ودعم المكابح BA، ومنظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى مثل مثبت سرعة، وخاصية كشف النقاط العمياء، وتحديد الحارة المرورية، وكاميرا 360 درجة، وحساسات حركة.

هافال جوليان موديل 2022

الأسعار الجديدة للسيارة هافال جوليان موديل 2022

الفئة الأولى هافال جوليان موديل 2022 بقيمة بلغت 500 الف جنيه.

الفئة الثانية هافال جوليان موديل 2022 بقيمة بلغت 540 الف جنيه.

الفئة الثالثة هافال جوليان موديل 2022 بقيمة بلغت 570 الف جنيه.

الفئة الرابعة هافال جوليان موديل 2022 بقيمة بلغت 600 الف جنيه.