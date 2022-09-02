عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يكفي حتى عام.. الغرف التجارية: لدينا مخزون كاف من الشاي والقهوة

الشاى
الشاى

كشف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية حقيقة ما تداول حول نقص مخزونى الشاى والبن فى الأسواق.

وقال " عز " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، إن مصر تمتلك مخزون استراتيجى يكفى عام كامل من الشاى  ، وثلاث أشهر ونصف من مخزون البن مؤكدا عدم وجود أى نقص لهذه السلع فى الأسواق بالاضافة لاستقبال شحنات أخرى ستصل قريبا وتضاف للمخزون الحالى .

 

عند نقص  أى مخزون فى المصانع تقوم الحكومة بإمداد كميات أخرى لتغذية الأسواق 


وأشار إلى أن أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى عدم إغلاق أى محال تجارية أو الاستغناء عن أى عامل وبالتالى فإن وجود رصيد كافى من السلع فى مصر ، لافتا إلى الزيت يتم  تخزينه عن طريق صهاريج داخل الموانئ ويخرج منه كميات تذهب إلى شركات المصانع ويتم تعبئته إلى تجار الجملة والتجزئة ثم تذهب فى النهاية للمستهلك ليستخدمه وعند نقص المخزون فى المصانع تقوم الحكومة بإمداد كميات أخرى لتغذية الأسواق مرة أخرى .

اخبار الغرف التجارية الدولة المصرية تجار الجملة شركات الشاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

ترشيحاتنا

قالها بالنَص.. عبير صبري تكشف عن آخر مكالمة مع علي عبد الخالق

سامسونج تسخر من هواتف iPhone 14 بهذه الطريقة .. فيديو

عائلية وشبابية .. أسعار شيفروليه كروز في سوق المستعمل

35 سنة تهريب.. قصة أشهر تاجر آثار ألماني في العصر الحديث

إضراب الطيارين .. لوفتهانزا الألمانية تلغي 800 رحلة جوية في فرانكفورت وميونيخ

بعد كورونا وجدري القرود .. تقنية جديدة لـ التنبؤ بتفشي الأمراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

ببطن مكشوف.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل| شاهد

بعد أزمة بناتها.. أول ظهور لزوجة شريف منير| شاهد

فيديو

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ