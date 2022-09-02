يكفي حتى عام.. الغرف التجارية: لدينا مخزون كاف من الشاي والقهوة

كشف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية حقيقة ما تداول حول نقص مخزونى الشاى والبن فى الأسواق.

وقال " عز " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، إن مصر تمتلك مخزون استراتيجى يكفى عام كامل من الشاى ، وثلاث أشهر ونصف من مخزون البن مؤكدا عدم وجود أى نقص لهذه السلع فى الأسواق بالاضافة لاستقبال شحنات أخرى ستصل قريبا وتضاف للمخزون الحالى .

عند نقص أى مخزون فى المصانع تقوم الحكومة بإمداد كميات أخرى لتغذية الأسواق



وأشار إلى أن أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى عدم إغلاق أى محال تجارية أو الاستغناء عن أى عامل وبالتالى فإن وجود رصيد كافى من السلع فى مصر ، لافتا إلى الزيت يتم تخزينه عن طريق صهاريج داخل الموانئ ويخرج منه كميات تذهب إلى شركات المصانع ويتم تعبئته إلى تجار الجملة والتجزئة ثم تذهب فى النهاية للمستهلك ليستخدمه وعند نقص المخزون فى المصانع تقوم الحكومة بإمداد كميات أخرى لتغذية الأسواق مرة أخرى .