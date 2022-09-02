الدور متفصل عليك.. طارق الدسوقي يروي كواليس فيلم العار ونصيحة نور الشريف له

أكد الفنان طارق الدسوقي، أنه شارك في فيلم العار وهو في الفرقة الثانية بمعهد الفنون المسرحية، مشيرا إلى أن زميله في الدراسة، النجم توفيق عبد الحميد، كان مرشحا لأداء دوره في الفيلم، ولكنه اعتذر؛ لارتباطه بمسرحية في المعهد.

وأوضح، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، أن الفنانة إلهام شاهين، زميلته في الدراسة، هي من رشحته للمخرج علي عبد الخالق؛ لأداء دور الضابط في فيلم العار كما أن زميله توفيق عبد الحميد أثنى على هذا الترشيح.

وواصل حديثه: فوجئت بـ علي عبد الخالق، يقول لي بعد ارتدائي بدلة الضابط: الدور مرسوم عليك، حيث كانت البدلة مضبوطة على جسدي، ولا تحتاج لأي تعديلات.

وقال الدسوقي في أثناء الحوار، إن الفنان نور الشريف قدم له نصيحة ذهبية خلال الفيلم، حيث طالبه بالقراءة، وأن يكون فنانا مثقفا، وأن يقرأ كثيرا؛ وهو ما حرص عليه طيلة حياته.