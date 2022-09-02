أهالي قريتي «ذخيرة وشمس» في الوادي الجديد يستغيثون من محرقة النفايات الطبية

وجه أهالي قريتي ذخيرة وشمس، التابعتين لمركز بلاط، في محافظة الوادي الجديد، استغاثة عاجلة إلى الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد؛ لسرعة التدخل، ووقف أخطار وأضرار محرقة طبية تابعة للوحدة الصحية في قرية ذخيرة.

وأوضح الأهالي، أن المحرقة تعمل 3 أيام من كل أسبوع طوال فترات النهار؛ لحرق مخلفات طبية خطرة، تابعة لمستشفيات: بلاط والداخلة والفرافرة؛ ما ينتج عنه انبعاث لكميات كبيرة من الأدخنة والسموم في المنطقة السكنية، وإصابة المواطنين بالحساسية الشديدة بسببها.

يذكر أن المحرقة، متواجدة بالقرب من مركز شباب تابع للقرية؛ ما أدى لإحجام الشباب والمشاركين في الأنشطة الرياضية عن الذهاب إليه، بسبب انبعاث تلك الروائح الغريبة، والأدخنة السامة الناتجة عن حرق المخلفات الطبية في وسط المناطق السكنية.

كما تضرر أيضًا سكان قرية شمس، المتاخمة لموقع المحرقة؛ بسبب استمرار انبعاث الأدخنة والمواد الملوثة باتجاه مساكنهم، واعتبروا الأمر إضرارًا بالغا بصحتهم، بعلم مسئولي قطاع الصحة في الوادي الجديد.

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