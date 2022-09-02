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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشيد بإقبال شباب شباس الشهداء على التبرع بالدم.. صور

حملة تبرع بالدم
حملة تبرع بالدم

شهدت قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً على حملة للتبرع بالدم، نظمتها مديرية الصحة، بالتعاون مع شباب القرية.

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يأتي هذا ضمن مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة غادة عاشور مدير إدارة بنوك الدم.
 

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لشباب قرية شباس الشهداء، على التوافد الكبير على الحملة للتبرع بالدم، مؤكداً أن شباب القرية والمحافظة حريصون على المشاركة المجمعية، في كافة المجالات، موجها التحية للأطقم الطبية المعاونة، والعاملين المشاركين في الحملة ببنك دم دسوق، داعياً شباب المحافظة بالتبرع بالدم لإنقاذ المرضى، والمصابين.

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الطب العلاجي مديرية الصحة محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ وزارة الصحة محافظة كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين التبرع بالدم وكيل وزارة الصحة الصحة

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