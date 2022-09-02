عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أولياء أمور طلاب الثانوية يشيدون باحتفالية حزب حماة الوطن

أولياء أمور طلاب
أولياء أمور طلاب الثانوية يشيدون باحتفالية حزب حماة الوطن

أشاد أولياء أمور أوائل المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، بالرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفل الكبير الذي أقامه حزب حماة الوطن، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

وقالوا، "إن التكريم جاء من الأب الكبير للأسرة لأبناءنا، مدخلاً السرور على قلوبنا جميعا"، مشيرين إلى أن هذا التكريم هو بمثابة دفعة قوية لهم ولأبنائهم لمواصلة النجاح وبناء مستقبل مصر.

 

وكان حزب حماة الوطن قد كرم في احتفالية كبرى، تسعةً وخمسين طالبًا من أوائل المرحلة الثانوية بمختلف فروعها وشعبها من كافة أنحاء الجمهورية، لتفوقهم وحصدهم مراكز متقدمة.

 

وأهدى حزب حماة الوطن درعاً تكريمياً للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وخلال كلمته، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التهنئة للطلاب المتفوقين، قائلاً: "إن لقاء اليوم يأتي من أجل تكريم المتفوقين من أبنائنا، لتحفيزهم ودعمهم وحثهم وتشجيعهم على بذل المزيد من التفوق والإجادة".

وأضاف أن الدولة تتبنى خطة طموحة لإصلاح التعليم قبل الجامعي، لتتحول من التعليم إلى التعلُّم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحقق إنجازات ملموسة للإسهام في بناء الإنسان المصري من خلال نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس، لضمان التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية.

 

وأوضح أن رؤية الوزارة تعتمد في توجهاتها الإصلاحية، على أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، تبرز من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تضمن إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم.

 

واختتم الوزير كلمته، بتوجيه رسالة للطلاب: "أوصيكم أن تكونوا قدوة في مجتمعكم، فكروا في مستقبلكم بطموح وحماس وشغف".

وفي نهاية الحفل قدم المطرب أحمد جمال، فقرة غنائية أسعدت الحضور.

حزب حماة الوطن حزب مستقبل وطن تنسيقية شباب الاحزاب مستقبل مصر خطة طموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

ترشيحاتنا

فريق بطل.. تريزيجيه يعلق على تسجيل أولى أهدافه مع طربزون سبور

قرفت من علاقتهما الشاذة.. قرار جديد من النيابة ضد فتاة الطالبية قاتلة صديقتها

أيوة كدا.. ردود مثيرة لجمهور أبها السعودي بعد ضم ميكيسوني من الأهلي

الفاو: انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية العالمية للشهر الخامس على التوالي

بكلمتين فقط| سميرة عبد العزبز تصفع محمد رمضان برد قاتل.. ماذا قالت ؟

ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات الحوار الوطني.. ويؤكد: رفع المقترحات لرئيس الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

ببطن مكشوف.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل| شاهد

فيديو

هل تجسد لهم الجن؟.. حرقوا منزل دجال الإسماعيلية فظهر لهم شيء غريب

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ