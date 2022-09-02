أولياء أمور طلاب الثانوية يشيدون باحتفالية حزب حماة الوطن

أشاد أولياء أمور أوائل المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، بالرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفل الكبير الذي أقامه حزب حماة الوطن، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالوا، "إن التكريم جاء من الأب الكبير للأسرة لأبناءنا، مدخلاً السرور على قلوبنا جميعا"، مشيرين إلى أن هذا التكريم هو بمثابة دفعة قوية لهم ولأبنائهم لمواصلة النجاح وبناء مستقبل مصر.

وكان حزب حماة الوطن قد كرم في احتفالية كبرى، تسعةً وخمسين طالبًا من أوائل المرحلة الثانوية بمختلف فروعها وشعبها من كافة أنحاء الجمهورية، لتفوقهم وحصدهم مراكز متقدمة.

وأهدى حزب حماة الوطن درعاً تكريمياً للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال كلمته، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التهنئة للطلاب المتفوقين، قائلاً: "إن لقاء اليوم يأتي من أجل تكريم المتفوقين من أبنائنا، لتحفيزهم ودعمهم وحثهم وتشجيعهم على بذل المزيد من التفوق والإجادة".

وأضاف أن الدولة تتبنى خطة طموحة لإصلاح التعليم قبل الجامعي، لتتحول من التعليم إلى التعلُّم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحقق إنجازات ملموسة للإسهام في بناء الإنسان المصري من خلال نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس، لضمان التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية.

وأوضح أن رؤية الوزارة تعتمد في توجهاتها الإصلاحية، على أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، تبرز من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تضمن إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم.

واختتم الوزير كلمته، بتوجيه رسالة للطلاب: "أوصيكم أن تكونوا قدوة في مجتمعكم، فكروا في مستقبلكم بطموح وحماس وشغف".

وفي نهاية الحفل قدم المطرب أحمد جمال، فقرة غنائية أسعدت الحضور.