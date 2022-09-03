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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 : لا تجادل كبار السن

برج القوس
برج القوس

تشير توقعات برج القوس اليوم، تحت أي ظرف من الظروف، أن تغريك العروض المشبوهة.

وإليك توقعات برج القوس اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس وحظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

تحقق من جميع المعلومات بشكل متزامن قبل القيام بأي استثمارات، حاول أن تتصرف بشكل جيد مع أفراد عائلتك للحفاظ على الهدوء في المنزل، الشيء الوحيد الذي عليك القيام به هو البقاء هادئا وعدم الانغماس في الجدال المحتدم مع كبار عائلتك، سيتم قريبًا تقديم عرض ترويجي للعاملين في الخدمات الاستشارية والإعلام والاتصالات، اقبل التحدي وامنحه أفضل ما لديك.  

برج القوس وحظك اليوم على الصعيد المهني

سوف ينجح شباب القوس الذين يرغبون في متابعة عرض الأزياء كمهنة، للسفر الدولي يمكن لمطوري البرامج التقدم للحصول على تأشيرة.

توقعات برج القوس صحيا

يمكن أن يتمتع مواليد القوس بصحة جيدة، وذلك بفضل الالتزام بالرعاية الصحية، الخبر السار هو أنك ربما بدأت تفهم أن الاهتمام بعقلك وجسدك وروحك هو المفتاح لإيجاد السعادة.

توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت تبحث عن شريك وكنت عازبًا لفترة من الوقت، فقد تصادف شخصًا يثير فضولك اليوم، من الممكن أيضًا أن تستمتع بالذهاب في المواعيد مع الأصدقاء القدامى الذين يريدون فجأة أن يكونوا أكثر من مجرد أصدقاء.

حظك اليوم .. برج القوس وتوقعات شهر سبتمبر 2022

قد يسيء شريكك فهم نواياك النبيلة ولكن حاول ألا تكون قاسيًا ويتواصل معها بوضوح، الخلافات مع أفراد عائلتك يمكن أن تعطل سلامك العقلي.

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