"مينى حفلة".. كاظم الساهر يفاجئ جمهوره على الهواء

حل النجم العراقي الكبير كاظم الساهر ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" اليوم الجمعة .



وفاجئ " الساهر " خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، بتقديم 3 أغانى للجمهور على الهواء بشكل حفلة مصغرة " مينى حفلة " والتى استقبله الجميع بفرحة عارمة وتصفيق كبير ، وقام " الساهر" بالذهاب إلى مقاعد الجمهور وإلقاء التحية لهم لكل فرد فيهم .



وأوضح أن اسمه الحقيقى كاظم جبار وكان يسجل أغانى وطنية وقتها بعنوان " أنا وحبيبى والهوى " وصادفه شخص واستهزئ به وقال له ان اسمك بائع عصير وحزن كثيرا بعد هذا الموقف المهين وبحث عن اسم آخر له " الساهر " وعلق ممازحا " الاسم ده مش بيشبهنى لانى مش بسهر خالص وبنام بدرى " .