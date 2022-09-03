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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو لـ صدي البلد: فيريرا ساعدني في التطوير.. وانا صاحب فكرة احتفال البوكس

زيزو
زيزو

أكد أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك على قوة علاقته بجماهير الفارس الأبيض مشيرا أنها علاقة ذات طبيعة خاصة خلال فترة تواجده مع الفريق الأول . 

وكرم صدي البلد أحمد سيد زيزو بعد تتويجه بلقب الدوري المصري وهداف البطولة كأفضل لاعب في البطولة عن الموسم المنصرم . 

وأضاف زيزو خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد: وصلت الي هنا بفضل تعبي وعرقي بعد فضل وتوفيق ربنا وسأستمر للحفاظ على مكانتي ووجودي في منتخب مصر . 

وأكمل : فيريرا مدرب كبير وقدر خلال فترة قصير جمع اللاعبين وبث الروح القتالية وساعدني كثيرا في تطوير أدائي من خلال توجيهاته وتعليماته خارج وداخل الملعب. 

وعن صاحب فكرة الاحتفال بالبوكس مع شيكابالا قال: انا صاحب الفكرة وجاءت للرد علي شائعات وجود ازمة بين لاعبي الفريق انا احب شيكابالا وعلاقتي قوية مع جميع اللاعبين .

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