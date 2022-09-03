عمرو أديب لـ زيزو: شكلك زوقك حلو في الساعات

صرح احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن، ابنته ايلا هي وش السعد في جميع المباريات ودائماََ ما تختار له ملابسه قبل اللقاءات الهامة.

وأضاف زيزو خلال لقائه مع عمرو اديب في برنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أنه، يضع الساعات لابنته قبل ذهابه للمباريات والمعسكرات الهامة وهي التي تختار له، ليرد عمرو اديب ضاحكاََ: انا شايف ان زوقك حلو في الساعات.

وقال أديب: “ياريت يا ايلا هانم تختاري لزيزو كل ماتش اللبس بتاعه عشان يجيب اجوال على طول”.

ورد زيزو على سؤال عمرو اديب عن زوجته وأين تشاهد مباريات الزمالك قائلاََ: تشاهد المباريات في نادي الزمالك ولا تفوت مباراة.

عروض مقدمة لزيزو..

رد اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، على ما يتردد بشأن رحيله عن نادي الزمالك لنادي اخر، مؤكدا أنه من عشاق نادي الزمالك الذي حقق معه بطولة الدوري العام الموسم الحالي.

وأضاف أحمد سيد زيزو، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه :"مش عارف، واتمنى اني اقعد في نادي الزمالك ونادي الزمالك من أحلى الأندية وليا وضع حلو فيه".



وتابع اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن :"في ناس كانت بتشجع الإسماعيلي وشجعت الزمالك من أجلي، ولو عايز امشي من الزمالك همشي بعد دفع الشرط الجزائي ٢ مليون دولار، وكذا دوري في الخليج وأوروبا ومصر عرض عليا الانضمام له لكني رفضت من أجل نادي الزمالك ولن افعل الشرط الجزائي.