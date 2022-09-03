بين الخليج وأوروبا ومصر.. زيرو يكشف حقيقية رحيله عن الزمالك لهذا النادي

رد اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، على ما يتردد بشأن رحيله عن نادي الزمالك لنادي اخر، مؤكدا أنه من عشاق نادي الزمالك الذي حقق معه بطولة الدوري العام الموسم الحالي.



وأضاف أحمد سيد زيزو، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه :"مش عارف، واتمنى اني اقعد في نادي الزمالك ونادي الزمالك من أحلى الأندية وليا وضع حلو فيه".

ناس كانت بتشجع الإسماعيلي وشجعت الزمالك من أجلي



وتابع اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن :"في ناس كانت بتشجع الإسماعيلي وشجعت الزمالك من أجلي، ولو عايز امشي من الزمالك همشي بعد دفع الشرط الجزائي ٢ مليون دولار، وكذا دوري في الخليج وأوروبا ومصر عرض عليا الانضمام له لكني رفضت من أجل نادي الزمالك ولن افعل الشرط الجزائي.

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