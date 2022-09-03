طريقة عمل كبسة الدجاج بالصور ، انتشرت طريقة عمل كبسة الدجاج أواللحم داخل جميع المطاعم على كافة أنحاء الدول العربية وليس فقط على نطاق السعودية ، مما جعل الجميع يضل تناولها أعدادها فى المنزل بثمن أرخص من تكاليف تناولها فى المطاعم ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء النساء التى تود إعداد كل ما لذ وطاب لأسرتك عليك بتحضير كبسة الدجاج بالطريقة التالية للشيف جيجي :



المقـــاديـر طريقة عمل كبسة الدجاج بالصور

المقـــاديـر طريقة عمل كبسة الدجاج بالصور





2 كوب أرز بسمتي

1 كيلو دجاج مقطع إلى أرباع

البهارات الناعمة :

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة لومي

1/2 ملعقة صغيرة هيل

1/2 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)

1/2 ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة صغيرة ملح

البهارات الصحيحة :

3 ملعقة زيت ذرة

2 حبة كبيرة بصل مقطع إلى جوانح

8 حبة هيل

8 حبة فلفل أسود

6 حبة كبش قرنفل

1 عود قرفة

2 قطعة ورق غار

1 حبة لومي

المقـــاديـر طريقة عمل كبسة الدجاج بالصور





2 حبة كبيرة طماطم مقشر ومفروم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 قرن فلفل حار

1 ملعقة صغيرة ملح

4 كوب ماء

المقـــاديـر طريقة عمل كبسة الدجاج بالصور





1 حبة متوسطة فلفل أخضر حلو

1 حبة متوسطة فلفل أحمر حلو

1 حبة متوسطة فلفل أصفر حلو

لتحمير الدجاج :

المقـــاديـر طريقة عمل كبسة الدجاج بالصور





2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

1/4 ملعقة صغيرة كركم

للتقديم: مكسرات مقلية / زبيب مقلي



طريقة عمل كبسة الدجاج بالصور



المقـــاديـر طريقة عمل كبسة الدجاج بالصور





1. إغسلي الأرز تحت الماء عدة مرات ثم إنقعيه لمدة 30 دقيقة.

2. في طبق ضعي البهارات الناعمة والملح قلبي لتختلط جيدا، إنثري ثلث كمية البهارات على الدجاج وادعكي جيدا ليتشرب البهارات، إحتفظي ببقية مقدار البهارات.

3. في قدر واسع ضعي الزيت وسخني على نار متوسطة، أضيفي البصل قلبي لمدة دقيقة، أضيفي الهيل، الفلفل، القرنفل، القرفة، الغار، اللومي، الملح، أضيفي الدجاج وانتظري لعدة دقائق إلى أن يتحمر قليلا ثم إقلبي إلى الجهة الأخرى وانتظري لعدة دقائق ليتحمر قليلا، أضيفي الطماطم، الفلفل الحار، معجون الطماطم والملح، قلبي المواد لتختلط .

4. إغمري الدجاج بالماء ودعيه يغلي على نار قوية، غطي القدر ودعيه يطهى على نار متوسطة لمدة 40 دقيقة أو إلى أن ينضج تماما.

5. إغسلي الفلفل وجففيه، ضعي الفلفل الملون فوق نارمتوسطة مع التقليب من وقت لآخر إلى أن تصبح القشرة غامقة اللون، إستعملي ملقط معدني لتقليب الفلفل، ضعي الفلفل المشوي في طبق وغلفي الطبق بقطعة من النايلون أو ضعي الفلفل في كيس نايلون واتركيه لعدة دقائق ثم أزيلي القشرة، بإستعمال سكين إقسمي الفلفل لنصفين، تخلصي من البذور وقطعيه لشرائح طوليه، إتركيه جانبا.

6. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180مْ، بإستعمال ملعقة ذات ثقوب أخرجي الدجاج من المرق، ضعيه في صينية فرن بإستعمال فرشاة إمسحي الدجاج بقليل من خليط الزيت والكركم وانثري ثلث كمية البهارات، ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق أو إلى أن يصبح الدجاج ذهبي اللون. إحتفظي به ساخنة لوقت التقديم.

7. صفي المرق وأعيديه إلى القدر، ضعي القدرعلى نار قوية ليغلي، أضيفي بقية البهارات على المرق، صفي الأرز من ماء النقع وأضيفيه مباشرة على المرق ، أضيفي قليلا من الملح إذا لزم الأمر، دعي الأرز يغلي على النار بقوة لمدة 5 دقائق إلى أن تتكون ثقوب على سطحه ويتشرب الأرز معظم المرق، وزعي الفلفل المشوي على سطح الأرز غطي القدر بإحكام، ضعي تحته صفيحة معدنية لطهي الأرز ودعيه يطهى على نار هادئة لمدة 40 دقيقة أو إلى أن ينضج الأرز تماما ويتسكر.

8. قلبي الأرز بخفة إسكبي الكبسة في طبق تقديم مناسب للسفرة، وزعي قطع الدجاج على سطح الأرز، وزعي المكسرات والزبيب، قدمي الطبق مباشرة مع صلصة الدقوس