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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الناشئين يشكو الحكم اللبناني ماهر العلي للاتحاد العربي لكرة القدم

صدى البلد

 

تقدمت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 ، بشكوى رسمية إلى الاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب ضد الحكم اللبناني ماهر العلي الذي أدار مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب.

وتضمنت الشكوى أن قرار اختيار الحكم اللبناني لإدارة المباراة جانبه الصواب، خاصة وأن منتخب مصر هزم لبنان بتسعة أهداف نظيفة في الدور الأول لذا كان من المفترض أن تراعي اللجنة المنظمة ولجنة الحكام بالاتحاد العربي هذا الأمر.

وأضافت الشكوي : تحامل الحكم اللبناني على لاعبي منتخب مصر في كثير من القرارات، قبل أن يتغاضي عن احتساب ركلة جزاء صحيحة بنسبة 100% بعد تصدى لاعب المغرب بيديه لتسديدة عمر خضر لاعب منتخب مصر داخل منطقة الجزاء.

ورغم تأكيد الحكم الرابع للجهاز الفني لمنتخب مصر أن اللعبة ركلة جزاء لمنتخب مصر واشارة الحكم المساعد الي نقطة الجزاء وتأكيده لحكم الساحة أن الكرة لمست يد لاعب المغرب الا ان الحكم رفض احتساب القرار لمصلحة منتخب مصر.

منتخب مصر للناشئين الاتحاد العربي لكرة القدم كأس العرب

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