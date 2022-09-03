تفوقت على الفنانين التشكيليين.. لوحة باستخدام الذكاء الاصطناعي تفوز بالمركز الأول

للمرة الأولى تفوق الذكاء الاصطناعي في الفنون التشكيلية على البشر، إذ فاز رجل بالمركز الأول في مسابقة معرض ولاية “كولورادو” الفنية في الفئة الرقمية بعمل صممه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي عبر تحويل النص إلى صورة.

ووفقا لموقع “art news”"، عاد الجدل من جديد حول قدرة فنون الذكاء الاصطناعي على منافسة البشر، ونشر الفنان الرقمي “جينيل جومالون” بنشر صورة من احتفاله بفوزه في المركز الأول.

وكتب: “دخل شخص ما في مسابقة فنية بقطعة فنية من إنتاج الذكاء الاصطناعي وفاز بالجائزة الأولى. نعم ، هذا سخيف جدا”.

وتنوعت التعليقات على المنشور بين اليأس والغضب ، حيث يشعر الفنانون ، الرقميون والتقليديون ، بالقلق من أن حياتهم الفنية قد تكون على المحك بعد سنوات من الاعتقاد بأن العمل الإبداعي مؤمنا عن التقنيات الحديثة التي يحركها الذكاء الاصطناعي.

تفوق الذكاء الاصطناعي

من جانبه لم يشعر فنان آخر مشارك بالندم على التحاقه بهذه المسابقة وفوز عمل باستخدام موقع فقط، قائلا: "أردت أن أكتب بيان عن استخدام عمل فني للذكاء الاصطناعي، ولن أعتذر عن ذلك ".

وكان قد شارك ألين بثلاثة أعمال وتم تسعير كل عمل بسعر 750 دولارًا ، وهو سعر شعر أنه يتناسب مع مقدار الوقت الذي استغرقه في إنشائها ، والذي قدّره بحوالي 80 ساعة.

أما العمل الفائز فهو مشهد لغرفة يظهر بها نافذة دائرية ضخمة تطل على منظر طبيعي بعيد، وكان ألين يأمل منذ البداية أن تفوز ، ليس من أجل تحقيق النصر ولكن من أجل مطالبة للفنانين باستخدام هذه التقنية.

وأضاف أنه يشعر أن مجتمع الفن يواجه حاليا أزمة وجودية، وهي أن التكنولوجيا أصبحت تخريبية موضحا أن الذكاء الاصطناعي قد يضر بالفن أكثر خلال الفترة المقبلة، واقترح أن المعرض يجب أن يتضمن في المستقبل فئة فرعية للذكاء الاصطناعي لجائزة الفن الرقمي .