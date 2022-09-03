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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوزي: موسيماني «ظلم» كهربا.. وأتمنى أن يحصل على فرصة. فيديو

موسيماني
موسيماني

 
أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أنه يتمنى حصول محمود عبدالمنعم «كهربا»، جناح الفريق الأحمر على فرصة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

موسيماني ظلم كهربا.. 

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وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " كهربا لم يحصل على فرصة حقيقية خلال فترة تواجد الجنوب أفريقي بيستو موسيماني".


وتابع: "كهربا ظهر بشكل مميز خلال فترة تواجد السويسري رينيه فايلر على رأس الإدارة الفنية، قبل رحيله ومجيئ موسيماني".


وأتم: "أتمنى أن يحصل كهربا مع الأهلي على فرصته خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه أكثر لاعب ساهم في أهداف بين أجنحة الفريق مقارنة بعدد الدقائق التي شارك فيها".

 

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