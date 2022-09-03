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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على صدره شجرة مقدسة.. اكتشاف كائن أسطوري ضخم عمره 3000 عاما

اكتشاف التمثال البرونزي
اكتشاف التمثال البرونزي - فوتو وانج كين

للمرة الأولى، تم العثور على تمثال من البرونز يجسد كائن أسطوري كبير، ضمن قطع أثرية أخرى، في منطقة “سانشينجدوي” في جنوب غرب الصين، هذا التمثال الضخم يجسد كائن أسطوري ضخم.

اكتشاف مخلوق أسطوري

وفقا لموقع  “art news”، هذه القطعة الأثرية تم العثور عليها في موقع أثري، ويبلغ وزنها 330 رطلاً ويبلغ طولها وارتفاعها 3 أقدام، هي أكبر قطعة برونز على شكل حيوان تم اكتشافها في الموقع.

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تفاجأ العلماء أن هذا الحيوان الضخم منقوش على صدره شجرة مقدسة، وقرن على رأسه ، مع نقش يشبه الرداء على جسده، ويقف بجواره رجل يبدو أنه يحارب.

وفسر الخبراء هذا التمثال أنه لرجل يحاول السيطرة على مخلوق أسطوري، ومن المعروف عن موقع الآثار في الصين أنه موقع من العصر البرونزي في منطقة سيتشوان في الصين، وتم اكتشافه لأول مرة في عام 1986.

وحش الثقافات القديمة

وعلى الرغم من أن السكان المحليين قد وجدوا أدلة على وجود ثقافات قديمة هناك في وقت مبكر من عام 1927. وتم ربط الموقع بمملكة شو القديمة التي كانت موجودة حتى عام 316 قبل الميلاد.

ويعد هذا الاكتشاف ضمن العديد من الاكتشافات في المنطقة، التي يوجد بها حفر للقرابين ومليئة بالآلاف من الذهب والبرونز وغيرها من المصنوعات اليدوية.

وقال تشاو هاو، عضو الفريق من الحفرة رقم 8 ، لشبكة تلفزيون الصين العالمية : "منذ التنقيب الأول في المنطقة في عام 1986، كانت الوحوش الأسطورية المكتشفة أصغر حجمًا، حيث يبلغ طولها حوالي 20 إلى 30 سم فقط".

الشجرة المقدسة

أما الشجرة محفورة عليها مباشرة ويصفوها بأنها تعد بمثابة طقس عبادة أو وصفها بالشجرة المقدسة، ومن بين ما يقرب من 14000 قطعة أثرية تم اكتشافها في حفر القرابين التي يبلغ عمرها 3000 عام في المنطقة، تعد هذه القطعة الأثرية الأولى من نوعها.

ومن المتوقع أن تكتمل أعمال التنقيب بمنطقة القرابين بين أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر. يخطط الفريق لتركيز الجهود اللاحقة على البحث والاستعادة، وأسفرت الحفريات في المنطقة عن عدد من الاكتشافات النادرة ، من ضمنها صندوق من البرونز ومذبح، وأقنعة ذهبية عمرها ألفي عام خلال العام الماضي وحده.

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