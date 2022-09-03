تعليق حركة المرور بمضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن

علقت السلطات التركية، اليوم السبت، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن أثناء إبحارها من إسطنبول إلى أوكرانيا .

وأوضح خفر السواحل التركي في بيان، أن سفينة شحن تحمل اسم “ بريزا “ تعطلت أثناء إبحارها من إسطنبول إلى أوكرانيا ورست في منطقة كانديلي ، وفقا لوكالة ”سبوتنيك” الروسية.

واكد خفر السواحل توجه سفن إنقاذ وقاطرات، فضلا عن قوارب خفر السواحل إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 107 أمتار ، وقال :" تم تعليق حركة السفن في المضيق مؤقتا ​​​​​​​ ".

وأعلن خفر السواحل التركي، الخميس الماضي، جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا، في مضيق البوسفور التركي، ما تسبب في إغلاقه.

وقال خفر السواحل التركي في بيان، إن سفينة تحمل اسم "ليدي زهيما" قادمة من أوكرانيا ومتجهة إلى إسطنبول، جُنحت وتسببت في إغلاق مضيق البوسفور.

ومضيق البوسفور يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، تلتقي فيه قارتا أوروبا وآسيا، بينما يصل الدردنيل بحر إيجه بمرمرة.

ويبلغ طول مضيق البوسفور حوالي 19 ميلا، أما عرضه فيتراوح ما بين ثلث وميلين اثنين.