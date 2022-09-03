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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث أليم.. دب يهاجم سيدة بـ شراسة في حديقة منزلها

صدى البلد

لم يخطر على بال امرأة أن خروجها بضع خطوات من منزلها سيعرضها لـ حادث أليم كهذا، فقد تعرضت امرأة لهجوم مروّع من قبل دب بينما كانت تحقق في سبب إزالة غطاء حوض الاستحمام الساخن الذي تضعه في الحديقة.

خرجت المرأة التي لم تذكر اسمها من نيو كاسل ، كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية ، إلى حديقتها الساعة 2 صباحًا للتحقيق في ما حدث لحوض الاستحمام الساخن الخاص بها.

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هجوم ومقاومة

أثناء تفقد الحوض الساخن، تعرضت لهجوم شرس من قبل ما دب أسود كان يختبئ في الأشجار بالقرب من منزلها ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميرور.

وقالت منظمة كولورادو باركس آند وايلد لايف (CWP) في بيان: "إن الدب ضرب المرأة وضرب ذراعها بشدة مما تسبب لها في جروح غائرة، ولكن تمكنت الضحية من الابتعاد عن الدب وداخل منزلها حيث اتصلت برقم الطوارئ".

القتل الرحيم

وعند اكتشاف الحيوان العملاق وأشباله من قبل New Castle PD ، اتخذت السلطات قرارًا بالقتل الرحيم للأم وأحد الأشبال ، وترك الاثنين الآخرين على قيد الحياة  في الوقت الحالي.

أوضح فريق العمل: "تم اتخاذ قرار القتل الرحيم للدببة، حيث تم قتل شبل واحد والأم بطريقة القتل الرحيم".

نظرًا لموقع الشبلين الآخرين في الشجرة ، جنبًا إلى جنب مع قرب طريق مزدحم والعديد من المنازل ، اتخذت شركة CPW قرارًا بالانتظار حتى الموت الرحيم للأشبلين الآخرين.

تقدر CPW أن هناك ما يقرب من 17000 إلى 20000 دب أسود يعيشون في كولورادو.

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في حين أن موطنهم الطبيعي هو الغابة ، نظرًا لتوسع المنازل والمستوطنات ، غامر المزيد من الدببة بالدخول إلى المدن بحثًا عن وجبة سهلة.

من المرجح أن تهاجم الدببة التي تنجذب إلى رائحة طعام الإنسان والقمامة ، خاصةً إذا فوجئت أو تعرضت للتهديد أو قامت بحماية أشبالها.


في حين أن دخول الدببة إلى المناطق البشرية يعد أمرًا خطيرًا على البشر ، إلا أنه يمثل أيضًا خطورة على الثدييات نفسها ، نظرًا لمخاطر اصطدامها بالسيارات، والصيد الجائر، والقتل الرحيم في أعقاب الهجوم.

 

امراة حادث أليم حوض الإستحمام الحديقة

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