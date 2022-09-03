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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي ..الموعد والقنوات الناقلة والجوائز المالية

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير وعشاق فريق الكرة بالزمالك لمتابعة مباراة كأس سوبر لوسيل  بين الفريق الاول والهلال السعودي والتي ستقام في الدوحة بقطر.

وحجز فريق الهلال السعودي المقعد الاول في المباراة عقب التتويج ببطولة الدوري السعودي بينما نجح الزمالك في خطف البطاقة الثانية عقب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني علي التوالي.

وتقام المباراة علي هامش افتتاح استاد لوسيل الذي يعد من أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية والذي يسع لـ أكثر من 80 ألف مشجع حيث يقع الاستاد في مدينة لوسيل علي مسافة 15 كم شمال العاصمة الدوحة. 

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي

وتقام مباراة كأس سوبر لوسيل في التاسع من سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كاس سوبر لوسيل 

وتذاع مباراة كاس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس والكأس القطرية كما تذاع عبر قناة اون تايم سبورتس 1 المصرية.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

الجوائز المالية لمباراة كاس سوبر لوسيل 

ويحصل المتوج ببطولة كاٍس السوبر علي مليون و500 الف دولار بينما سيحصل الوصيف علي مليون دولار 

وسيقام حفل غنائي عقب المباراة 

وكشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك عن مفاجأة سارة لجماهير نادي الزمالك قبل لقاء كأس “لوسيل” المقرر اقامته في قطر امام الهلال السعودي.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية في برنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل رحلات الجماهير المتوجهة لقطر لحضور كأس “لوسيل”.

وأضاف عضو مجلس ادارة الزمالك أن الزمالك أتم الاتفاق على 6 طائرات لنقل جماهير الزمالك لقطر في رحلة يوم واحد ورحلات يومين وثلاثة ايام.

وتابع: يوجد رحلات تناسب الجميع وسوف يتم الإعلان عنها بالتفصيل لمن يرغب السفر من الجماهير والمحبين للزمالك. 

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إتمام جلسة حوارية بين أمير مرتضى ووالد أحمد سيد زيزو وسوف يتم الاعلان عن اتمام الصفقة لمدة ثلاث سنوات رسمياََ بعدها.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج زملكاوي المذاع على فضائية نادي الزمالك، أن زيزو أتم صفقته مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات بعد جلسة مميزة دارت بين والده وبين أمير مرتضى منصور في وجود زيزو.

وأكمل: والد زيزو رجل رائع وأكن له كل احترام وتقدير وذلك بسبب موقفه المحترم الذي وجدته منه خلال الحديث معه عن إتمام صفقة زيزو.

وأشار المستشار مرتضى منصور إلى أن، زيزو من أفضل لاعبي أفريقيا وهو الأفضل في مصر، وهذا بالأرقام وبشهادة الجميع.

الهلال السعودي الزمالك كأس سوبر لوسيل الدوري المصري استاد لوسيل

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