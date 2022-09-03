وزارة الزراعة: توفير 4 ملايين جرعة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بزيادة الثروة الحيوانية، ودعم الفلاح من خلال تنفيذ زيادة عدد الرؤوس وكذلك زيادة المشروعات خلال برامج التحسين الوراثي ، وتحسين السلالات لدى المربين فضلا عن إنشاء خطة من خلال منظومة التقييم والتسجيل، مضيفا: كل ده انعكس بشكل إيجابي على زيادة عدد الرؤوس والانتاج.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية في قناة dmc، أن الوزارة بدأت بحملات مكثفة لتحصين متتالية ضد الأمراض التي يمكن الاحتمال انتشارها مثل الحمى القلاعية وظهر بعض السلالات الجديدة، حيث تم التنسيق مع البحوث للأمصال والبحوث البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ، وتم إعداد لقاح لهذه السلالات الجديدة التي تم رصدها ، وبناء قامت الوزارة بالحملة التحصين الجديدة، للحفاظ على الرؤوس المملوكة لدى المربين .

تحصين الحيوانات

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم بتحصين الحيوانات ثلاث مرات في السنة لزيادة المناعة للماشية ويتم التنسيق بشكل مستمر ما بين الأطباء البيطريين والعمد والمشايخ وكبار العائلات لتوعيتهم، حيث تم تنفيذ أكثر من 11 ألف ندوة إرشادية مع الأهالي لكيفية حصولهم على أكبر استفادة من هذه اللقاحات.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إلى أنه تم تحصين نحوِ 2.8 مليون رأسِ ماشية بالإضافة إلى توفير 4 ملايين جرعة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية ، فضلا عن توزيع 3.3 مليون جرعة من قبل المديريات توافرِ 700 ألف جرعة لقاح كرصيد استراتيجيْ لتلبيةِ احتياجاتِ المديرياتِ من الجَرعات للطوارئ.



