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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد| صاحبة أكبر شفاه بالعالم.. لن تصدق شكلها

صاحبت أكبر شفاه بالعالم
صاحبت أكبر شفاه بالعالم

أدعت بلوجر "بلغاريا"، والتي تحمل لقب صاحبة اكبر شفاه بالعالم، أن العديد من معجبيها يعرضون عليها السفر خلال ايام العطلات، ودفع ثمن تذاكر طيرانها لمجرد مقابلتها والتعرف عليها.

بلوجر "بلغاريا"

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"،  تمتلك أندريا إيفانوفا، بلغاريا ،  التي يطلق عليها لقب "المرأة ذات الشفاه الأكبر في العالم"   أكثر من 20 ألف متابع بسبب مظهرها المتطرف.

صاحبت أكبر شفاه بالعالم

و تدعي أندريا  أنها سجلت رقماً قياسياً في الحصول على 30 حقنة حمض الهيالورونيك في شفتيها مما أدى إلى  امتلاء فمها بالكامل.

 

تقول إن مظهرها يجذب المعجبين الأثرياء الذين يرغبون في  السفر إليهم حول العالم.

 

وأوضحت  أندريا لصحيفة "ديلي ستار": "يرسل لي كل يوم العديد من المعجبين المختلفين من جميع أنحاء العالم آلاف الرسائل على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي ويدعونني لقضاء إجازة في بلدان مختلفة وحتى في قارات ، لكنني لم أذهب في إجازة مع معجبي حتى الآن ، ولكن ربما سأذهب يومًا ما ".

بلوجر بلغاريا اكبر شفاه السفر طيران

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