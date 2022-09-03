مسلسلات رمضان 2023.. كريم عبد العزيز يتناول قصة الحشاشين.. ياسر جلال بألف ليلة وليلة.. روجينا تكرر التعاون مع رؤوف عبد العزيز بمسلسل ستهم

يترقب المشاهدون، مسلسلات رمضان، من كل عام، وبالفعل بدأت الخريطة الدرامية الرمضانية ترسم ملامحها الأولية بعدد من الأعمال حتى الأن.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، مسلسلات رمضان 2023، التي بدأ التحضير لها خلال الفترة الحالية.

أمير كرارة - سوق الكانتو

يستعد الفنان أمير كرارة لتصوير مسلسل سوق الكانتو، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023.

وكشف هاني سرحان تفاصيل مسلسله المقبل في رمضان قائلا :إنه يحضر "سوق الكانتو" الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، معبرا عن سعادته بالعمل في هذا المشروع متمنيا أن يلق إعجاب الجمهور.

وأضاف هاني سرحان: «مسلسل سوق الكانتو يشهد أول تعاون بيني وبين الفنان أمير كرارة، لكننا أصدقاء منذ سنوات طويلة وكنا نرغب في العمل معا منذ فترة».

كريم عبد العزيز - الحشاشين

أعلن الفنان كريم عبد العزيز، عن اقتراب عرض مسلسل “الحشاشين” من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب كريم عبد العزيز: "قريبا ..مسلسل (الحشاشين)(أبطال واباطيل من وحي التاريخ ) تأليف أستاذ عبدالرحيم كمال ..اخراج أستاذ بيتر ميمي .انتاج سينرجي".

نشر المخرج بيتر ميمى مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابه بتطبيق انستجرام برفقة الكاتب عبد الرحيم كمال، وذلك من تحضيرات مسلسل “الحشاشين” بطولة الفنان كريم عبد العزيز .

ومن ناحية اخرى نشر المخرج بيتر ميمى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن بعض تفاصيل مسلسله الجديد الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل.

وقال بيتر ميمى : “مسلسل الحشاشين.. (ابطال واباطيل من وحى التاريخ).. حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين ارعبوا العالم كله فى القرن الحادى عشر.. تأليف عبدالرحيم كمال.. إنتاج سينرجى-تامر مرسى”.

كشف الفنان كريم عبد العزيز تفاصيل مسلسله القادم بموسم رمضان 2023 مع المخرج بيتر ميمي.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": سعيد جدا بالتواجد في عمل من كتابات عبد الرحيم كمال فانا احبه جدا وهو كاتب مهم.

وتابع: “أجسد شخصية حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي شخصية صعبة جدا وعمل مهم ويحتاج لتحضير كبير واتمني ان ينال اعجاب الجمهور”.

كريم يشارك في فيلم كيرة والجن وكانت الشركة المنتجة لفيلم كيرة والجن طرحت البرومو التشويقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر «عبدالعزيز» خلال البرومو بدور «أحمد عبدالحي» الشهير بأحمد كيرة وهو طالب طب، ولكنه عاصر فترة الاحتلال الإنجليزي، وشارك مع «عبد القادر الجن» في التصدي للاحتلال، وحقق البرومو نجاحا كبيرا منذ عرضه كما حصد العديد من الإشادات من قبل الجمهور.

أحمد مكي - الكبير اوي 7

شهدت احداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي 6، في رمضان 2022، عن تحضير جزء سابع للمسلسل الكوميدي الشهير، يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023.

وانتهت الحلقة الأخيرة من الموسم السادس لمسلسل الكبير اوي، بالإعلان عن وجود موسم سابع من المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل «مكي» في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير أوى على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل.

محمد رمضان - العمدة

ينتظر الفنان محمد رمضان، البدء في تصوير مشاهد مسلسله الجديد الذي يحمل اسم العمدة، وينتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023.

العمل من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان لعام 2023 ، ويقوم باخراجه محمد سامي .

وأعلن الفنان تامر عبد المنعم عن تعاقده للمشاركة فى بطولة مسلسل “ العمدة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم ببطولته محمد رمضان .

روجينا - ستهم

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "انحراف"، قررت الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، التعاون رمضان المقبل 2023 بمسلسل "ستهم" تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن.

وأعلنت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن المسلسل من داخل الحرم المكي، حيث تقوم خلال الفترة الحالية بأداء مناسك العمرة، وعلقت على بوستر المسلسل، قائلة:"الحمد والشكر لله.. الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح فى مسلسل#ستهم رمضان#٢٠٢٣ ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح.. رائعة المؤلف #ناصر_عبدالرحمن ..للمخرج #رؤوف_عبدالعزيز".

وكان مسلسل "انحراف" بطولة روجنيا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، حقق خلال سباق رمضان 2022، نجاح كبير، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا،بعد أن قدم وجبة دسمة من الاثارة والغموض ببصمة المخرج رؤوف عبد العزيز الذي استطاع أن يوظف العمل الدرامي والسيناريو المكتوب بشكل مختلف للدراما الاجتماعية المليئة بالغموض منذ بداية الحلقات وحتى نهايتها بإبداع الصورة والألوان وتوظيف قدرات الفنانين بشكل متفرد يدفع إلى متابعة العمل حتى نهايته.

ياسر جلال - ألف ليلة وليلة

فيما يستعد الفنان ياسر جلال لبدء تصوير مشاهد مسلسل ألف ليلة وليلة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل الأختيار 3، بعدما جسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببراعة خلال الأحداث.

مسلسل «ألف ليلة وليلة» للفنان ياسر جلال، هو من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج حسام على، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

رمضان كريم 2

وأنهي المنتج أحمد السبكي التعاقد مع عدد كبير من نجوم الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" لتقديم الجزء التاني فى رمضان ٢٠٢٣.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم الكثير من التغيرات نظرا لوجود حالات وفاة، بين نجوم الجزء الأول وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود الجندي الذي كان يجسد شخصية الحج كريم شقيق سيد رجب بالمسلسل، كما توفيت أيضا الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى ، والتى كانت تجسد شخصية والدة هشام من نجوم الحارة الشعبية ويعمل مع سيد رجب بالمحافظة.

وعلم صدي البلد، أن مسلسل رمضان كريم في جزءه الثاني شهد اعتذار ريهام عبد الغفور وروبي عن استكماله، حيث وجد المؤلف حل درامي لغيابهن عن الأحداث.

وتعاقد المنتج أحمد السبكي مؤخرا مع الفنان كريم عفيفي على تقديم الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم.

ونشر أحمد السبكي صورة لكريم أثناء تعاقده معه داخل مكتبه على حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلأ: انضمام كريم عفيفي لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تمهيداً لعرض المسلسل في رمضان ٢٠٢٣ إنتاج أحمد السبكي وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز .

حمادة هلال - المداح 3

أعلن الفنان حمادة هلال، لبرنامج ET بالعربي، عن تحضيره للجزء الثالث من مسلسل المداح، للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023، بعد نجاح جزءيه الأول والثاني.

مسلسل «المداح أسطورة الوادى» - الجزء الثاني، للفنان حماده هلال ، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، وهم: عدد أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان ، هبة مجدى، سهر الصايغ، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج، وكلاهما حققوا ردود أفعال ايجابيه نالت استحسان الجمهور والنقاد.

روبي - حضرة العمدة

تعاقد الكاتب إبراهيم عيسي مع مجموعة فنون مصر علي كتابة عمل درامي جديد يحمل أسم “ حضرة العمدة ” ،ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ومرشح لبطولته روبي.

ياسمين صبري

علم صدى البلد أن الفنانة ياسمين صبري تعاقدت على مسلسل جديد منذ أيام وهو سيناريو جديد ستخوض به السباق الرمضاني المقبل .

وستعلن ياسمين صبري عن مؤلف ومخرج المسلسل خلال الفترة المقبلة؛ وعن موعد بدء تصوير المسلسل.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما مسلسل " فرصة تانية " والتي حققت من خلالها نجاحا كبيرا.

مصطفى شعبان - بابا المجال

يستعد الفنان مصطفى شعبان، لتصوير مسلسله الجديد بابا المجال المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023.

انضم الفنان باسم سمرة الى فريق عمل مسلسل “ بابا المجال " ، والذى من المقرر ان يخوض من خلاله الفنان مصطفي شعبان الماراثون الرمضاني المقبل.

ومسلسل بابا المجال من إخراج أحمد خالد موسي ، ومن المقرر ان يشارك فى بطولته ياسمين رئيس ، ويعرض خلال شهر رمضان لعام 2023.