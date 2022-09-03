كأس لوسيل.. تعديل موعد تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة الهلال السعودي

قام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتأجيل موعد تدريب اليوم السبت ليقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بدلا من الخامسة مساءً .

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر الجاري على لقب كأس سوبر لوسيل بقطر.

وقرر الجهاز الفني للفريق عودة اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري للتدريبات غدا الأحد.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قرر سفر بعثة الأبيض إلى قطر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 سبتمبر الجاري، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر الجاري في كأس سوبر "لوسيل".