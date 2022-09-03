خطوبة إسلام حافظ وجيهان خليل.. تفاصيل

نشر الفنان إسلام حافظ صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن من خلالها خطبوبته على الفنانة جيهان خليل.

وعلق إسلام حافظ : “ أطيب ما رأت عيني.. الله يبارك فيكم جميعًا.. حبى”.

إسلام حافظ وجيهان خليل

حرصت الفنانة جيهان خليل علي مشاركة جمهورها عدة صور من أحدث جلسة تصوير قامت بها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهرت جيهان خليل في الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا علي متن يخت في البحر، مما نال إعجاب متابعيها.

جيهان خليل وإسلام حافظ ومسلسل ديفيليه

تعاقد الفنان والسيناريست إسلام حافظ على المشاركة فى مسلسل "ديفيليه" مع النجمة وفاء عامر والنجم إيهاب فهمي، وجيهان خليل أيضا وإنتاج إكسيليفون للإنتاج الفني، وإخراج معتز حسام.

ومن المقرر أن يعرض العمل على إحدي المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "ديفيليه" في إطار تشويقي اجتماعي، وذلك من خلال عرض عدد من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال المسلسل إلى حلها في أسرع وقت والخروج من هذه الأزمات الصعبة، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.

مسلسل "ديفيليه" بطولة النجمة وفاء عامر، النجم إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عز الدين، جيهان خليل، أشرف طلبه، أحمد كشك، هديرالديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، راندا عبدالسلام، وآخرون، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إنتاج إكسيليفون للإنتاج الفني، إخراج معتز حسام.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة جيهان خليل مسلسل "العائدون"، وتدور أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.