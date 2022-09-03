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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دخل في اكتئاب.. انفراجة في أزمة كهربا بسبب "الدّين الأبيض"

كهربا
كهربا

أثار محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي حديث الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية بعد تردد أنباء عن دخول اللاعب في حالة اكتئاب شديدة لعدم انتهاء أزمته مع نادي الزمالك حتى الآن وقبل انطلاق الموسم الجديد.

ويبحث محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق عن سداد ديونه للفارس الأبيض والتي تقدر بـ 2 مليون و400 ألف دولار لرفع العقوبة الموقعة عليه والتي تهدد مستقبله الكروي الذي بات غامضًا حتى الآن.

بداية أزمة كهربا 


ترجع أزمة محمود عبد المنعم كهربا بعدما قررت المحكمة الرياضية "كاس" في لوزان بسويسرا، تغريمه مبلغًا وقدره 2 مليون دولار إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، حكماً نهائيا غير قابل للطعن.

أزمات الأهلي تتخطى كهربا وتصحيح المسار أول القرارات

انشغل مسئولو النادي الأهلي عن إنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا عقب تراكم بعض الأزمات وعلى رأسها ضياع لقبي الدوري والكأس ورحيل بيستو موسيماني وسواريش والبحث عن مدير فني جديد. 

ماذا فعل الأهلي في أزمة كهربا؟

أصبح مساندة محمود عبد المنعم كهربا من قبل النادي الأهلي في أزمته وتحمل الغرامة معه في غاية الصعوبة في الوقت الحالي، خصوصا عقب رحيل ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم الذي استقال من منصبه مؤخرا.


أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري


تسعي عدد من أندية الدوري المصري لحل أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب إيقافه عن اللعب لعدم سداد الغرامة لـ الزمالك والمقدرة بـ2 مليون و400 ألف دولار.

مرتضى منصور لكهربا : هتدفع لو انطبقت السما على الأرض


تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ساخرًا: “كنت أسير في الشارع ووجدت شخصًا ينادي (بابا حبيبي) وبدا أنه كهربا ، وإذا انطبقت السماء على الأرض فسيحصل الزمالك على 50 مليون من كهربا.

وأوضح منصور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك: “في المواقف الإنسانية ، لو كنت مهتمًا بي ، كنت سأستسلم ، لكن 50 مليونًا ، ملك الزمالك والدولة ، يضيع مستقبله كهربا ، ويورط نفسه ويهرب رغم كونه من أفضل اللاعبين في مصر “.

وأشار إلى: “هل هناك لاعب ينضم لناد في البرتغال بعقد لمدة أسبوع (أنت مأجر توك توك !) ، وأطلب منه توضيح من حرضه.

 

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