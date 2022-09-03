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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيرين عبد النور: أتمنى حد عمل يجمعني بالفنانة أنغام

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

قالت سيرين عبد النور خلال لقائها ضمن برنامج Insider، إن سبب غيابها عن الساحة الغنائية يعود إلي ضعف الكلمات التي تعرض عليها، معلقًة: أغاني كتير تعرض عليا وحلوة لكن مفيهاش كلمات تعلق وتشد مع الجمهور زي أغاني زمان".

وأكدت سيرين عبد النور في تصريحات لها، أنها تتمنى بعمل يجمعهما مع الفنانة أنغام في أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تقرأ العديد من السيناريوهات للاستقرار على مشاركة في موسم رمضان 2023".

يذكر أن أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النوربصور جديد على متابعيها، وذلك خلال وجودها في بيروت وقامت بنشرها عبر  حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت بإطلالة انثوية وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات .

 

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

 

وظهرت سيرين عبد النور، ترتدي فستان كت طويل باللون الرمادي القاتم و اللامع ومكشوف من منطقة البطن، وبفتحة من القدمين تكشف على قدميها ، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.
 

سيرين عبد النور Insider برنامج Insider موسم رمضان 2023 الفنانة انغام رمضان 2023

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