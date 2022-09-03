ذهبت مع الماء.. روان بن حسين تفاجئ الجمهور بالحجاب.. شاهد

نشرت الفنانة الكويتية روان بن حسين، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "ذهبت مع الماء" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "روان بن حسين" في الصور مرتدية الحجاب وعباءة باللون الأسود، مصحوبة بتعليق "فى صلاتي دعيت الله يجيبك".







ويعرض حاليا للنجمة روان بن حسين مسلسل " ذهبت مع الماء" بطولة نخبة من مشاهير الفن الخليجي على رأسهم:" جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العميري، حمد العماني، في الشرقاوي، نور الشيخ"، والعمل من تأليف منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري.



أعمال روان بن حسين

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرا أغنيتها الجديدة "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وصوّرت روان بن حسين الأغنية في شوارع شكا بمنطقة طرابلس القديمة بتعاون للمرّة الثانية مع المخرج اللبناني ريشا سركيس خلال يومين مستمرّين من التصوير.