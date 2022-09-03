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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزوج ملزم يشارك بأعمال المنزل في حالة واحدة.. إلهام شاهين توضح| فيديو

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أكدت الدكتورة إلهام شاهين، أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية، أن الحياة الزوجية ليست قائمة على الحقوق، ولكن لا بد أن تكون قائمة على الواجبات، ولكن نرى مفاهيم خاطئة لدى الأزواج وهي “كل حد بيدور على حقه دون مراعاه الطرف الأخر”.

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وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم”، لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن  الله جعل الحياة الزوجية "سكن ومودة ورحمة " لقوله- تعالي- “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”.

وأضافت أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية، أنه على الزوج أن يقوم بواجباته، من العمل والصرف على بيته وأولاده، ويلبي كافة إحتياجاته، ومقابلها أن تقوم الزوجة بالعمل على نظافة المنزل، وإعداد الطعام.

 الأعباء المادية

وأشارت إلهام شاهين إلى أنه لو لم يكن هناك عمل للمرأةP عليها أن تهتم بمنزلها، ولكن مع عمل المرأه ومساعدة الزوج في الأعباء المادية؛ فإنه على الزوج أن يحمل عنها الأعباء المنزلية، كما قامت الزوجة بحمل عنه الأعباء المادية. 

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